loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سموه يشمل برعايته «الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات العاملين في الخدمات الصحية»

ولي العهد يرعى اليوم الملتقى الوقفي الـ 26


يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد برعايته الملتقى الوقفي السادس والعشرين الذي تنظمه الامانة العامة للاوقاف تحت شعار «الوقف والمنظمات الدولية» وقد أناب سموه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لحضور حفل الافتتاح الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الاحد في فندق فورسيزن.
ويشمل سموه برعايته مؤتمر «الوثيقة الاسلامية لاخلاقيات العاملين في الخدمات الصحية» والذي تنظمه المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية وقد اناب سموه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لحضور حفل الافتتاح الساعة التاسعة في فندق الميلينيوم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة