أول النهار

يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد برعايته الملتقى الوقفي السادس والعشرين الذي تنظمه الامانة العامة للاوقاف تحت شعار «الوقف والمنظمات الدولية» وقد أناب سموه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لحضور حفل الافتتاح الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الاحد في فندق فورسيزن.

ويشمل سموه برعايته مؤتمر «الوثيقة الاسلامية لاخلاقيات العاملين في الخدمات الصحية» والذي تنظمه المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية وقد اناب سموه وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لحضور حفل الافتتاح الساعة التاسعة في فندق الميلينيوم.

