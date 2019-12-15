أول النهار

بكين- «كونا»: يزور وفد اعلامي كويتي برئاسة رئيس تحرير جريدة (الانباء) يوسف المرزوق الصين حاليا وتشمل الزيارة العاصمة بكين ومدينتي شنغهاي وشيان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة لاسيما السياسية والإعلامية منها.

وقال المرزوق في تصريح لـ «كونا» امس السبت ان الزيارة جاءت تلبية لدعوة من الحكومة الصينية لإيمانها بدور الاعلام الكويتي وأهميته ومدى تأثيره على الساحة المحلية والإقليمية فضلا عن الحيادية والموضوعية التي يتمتع بها إزاء مجمل القضايا لاسيما ما يتعلق منها بالصين. مضيفا ان الزيارة ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي حيث تشمل جولة في العاصمة السياسية للصين بكين وعاصمتها الاقتصادية شنغهاي إضافة الى مدينة شيان التي تعد أولى المدن الصينية التي يدخلها الإسلام وذلك للاطلاع على أوضاع الجالية المسلمة فيها وطبيعة حياتهم وممارساتهم اليومية.

وذكر ان الزيارة تشمل لقاءات عدة مع عدد من المسؤولين الصينيين لبحث وتناول القضايا والموضوعات المختلفة والاطلاع على السياسات التي تتبعها الصين في المجالات كافة وخاصة سياسة الانفتاح الاقتصادي إضافة الى زيارة عدد من الأماكن والمعالم السياحية بالصين.

وأوضح المرزوق ان الوفد الاعلامي استهل زيارته بلقاء جمعه مع رئيس دائرة شؤون غرب اسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانغ دي الذي استعرض بدوره تاريخ العلاقات الصينية - الكويتية وما وصلت اليه من مستويات متميزة الى جانب سياسات ومواقف الصين حيال القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

وذكر ان الوفد التقى كذلك نائب رئيس تحرير وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) تشو تسونغ مين الذي تناول بدوره الجهود التي تبذلها الوكالة في سبيل الدفاع عن قضايا الصين العادلة وإبراز دورها في مختلف الصعد ولاسيما سياسات الانفتاح الاقتصادي وتجربتها السياسية ذات الخصائص الصينية فضلا عن بحث سبل التعاون المشترك بما يخدم مسيرة الإعلام في البلدين.

وقال المرزوق ان الوفد التقى أيضا خلال الزيارة سفير الكويت لدى الصين سميح حيات وأعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية في بكين اذ تطرق حيات الى التطور الكبير الذي طرأ على العلاقات الكويتية- الصينية في مختلف المجالات وذلك بعد زيارة سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لبكين في يوليو 2018.

ويضم الوفد الإعلامي الكويتي إضافة الى المرزوق نائب رئيس تحرير جريدة (الانباء) عدنان الراشد الى جانب نخبة من الصحافيين والإعلاميين العاملين في هذا المجال بالكويت.

