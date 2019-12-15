أول النهار

مسقط- «كونا»: أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «كونا» ورئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح امس السبت أن اتحاد (فانا) قطع شوطا كبيرا من التعاون في العديد من المجالات بخطوات ثابتة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ الدعيج لوكالة الأنباء العمانية بمناسبة استضافة سلطنة عمان «اليوم» الاحد المؤتمر الـ 47 للجمعية العمومية اتحاد (فانا) الذي يستمر يومين.

وأشار الدعيج إلى ان اتحاد (فانا) وفر لوكالات الأنباء العربية أرضية صلبة للتعاون والتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات مؤكدا أن التعاون هو معيار رئيس لنشاط الاتحاد.

وأكد أن أعضاء الاتحاد يدركون أهمية التعاون ويحرصون على التواصل والتشاور والتنسيق فيما بينهم في المجالات كافة سواء من خلال الاجتماعات الدورية أو الاتصالات المستمرة أو تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية التي تحقق لنا جميعا فوائد كبيرة من تبادل خبرات وأخبار وصور وغيرها إضافة إلى تبادل الرؤى تجاه التعامل مع الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية.

وقال الدعيج إن وكالات الأنباء العالمية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة تواجه العديد من التحديات مؤكدا أهمية اتحاد (فانا) وتعاظم دور وكالات الأنباء العربية في المرحلة القادمة من خلال تعزيز التعاون والتنسيق وتطوير أدوات الاتحاد وأساليب عمله وتقديم مقترحات حديثة ومبتكرة للوكالات العربية وفقا للمتغيرات والمستجدات وتطوير الدورات التدريبية التي يقوم بها الاتحاد وتنويع مجالات التعاون مع وكالات الانباء والمؤسسات الإعلامية العالمية والاستفادة من خبراتها ودراسة النماذج والتجارب الناجحة وتقديمها للوكالات العربية.

وكان وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة دعا وكالات انباء دول منظمة التعاون الإسلامي الى مواكبة تطور صناعة الإعلام وتقنيات الاتصال الحديثة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال انعقاد اعمال الاجتماع الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامية (يونا) برئاسة الشبانة وحضور ومشاركة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ (كونا) الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح بدعوة من (يونا).

