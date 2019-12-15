loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سفارتنا في بغداد دعت الكويتيين لمغادرة العراق


بغداد- «كونا»: جددت سفارة الكويت لدى بغداد دعوتها للمواطنين الكويتيين بعدم السفر الى العراق في الوقت الراهن كما دعت المتواجدين هناك الى المغادرة فورا وذلك «حفاظا على امنهم وسلامتهم في ظل الاوضاع التي يشهدها العراق حاليا». واكدت السفارة في بيان حصلت «كونا» على نسخة امس الاول الجمعة ضرورة التقيد والالتزام بالقوانين المعمول بها في العراق والتي تحظر القنص (الصيد) في عموم الاراضي العراقية، منوهة بأن مخالف تلك القوانين يقع تحت طائلة العقوبات التي «تصل الى السجن». وتمنت بأن «يعم الامن والاستقرار في ربوع العراق». ويشهد العراق احتجاجات منذ أكثر من 40 يوما للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل واقالة الحكومة وتعديل الدستور واقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة