أول النهار

نيويورك- «كونا»: دعت الكويت الخميس الماضي كوريا الشمالية الى الجلوس على طاولة المفاوضات لاستئناف المباحثات المباشرة بهدف التوصل إلى حل سلمي لأزمة البرنامج النووي الكوري الشمالي ولإرساء سلام مستدام في شبه الجزيرة الكورية. جاء ذلك خلال كلمة في جلسة مجلس الأمن حول كوريا الشمالية القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي. واكد فيها ان الكويت تؤمن بأن الطريق الافضل والامثل لمعالجة هذه القضية هو الحوار، مشددا على ضرورة امتثال كوريا الشمالية التام لجميع التزاماتها الدولية وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة والتخلص من أسلحتها النووية وبرامجها غير المشروعة والعودة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية. وذكر ان الحالة في شبه الجزيرة الكورية هي واحدة من أقدم القضايا المطروحة على جدول اعمال مجلس الامن ومن أكثرها خطورة وحساسية. واضاف «فقبل عامين فقط تابعنا وبقلق شديد ارتفاع حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وما واكبها من خطر التصعيد العسكري في المنطقة إثر اطلاق التجارب النووية والصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية في انتهاك واضح لقرارات مجلس الامن ذات الصلة». واوضح العتيبي ان مبادرة الولايات المتحدة ودول المنطقة في اختيار طريق الحوار المباشر قد أثمرت عن انعقاد قمم رئاسية وما نتج عنها من تفاهمات ايدتها الكويت والمجتمع الدولي بأسره. وبين ان تلك المبادرة اسهمت في نزع فتيل المواجهة العسكرية وانخفاض حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بغية الوصول الى الهدف المنشود والمتمثل بإخلاء المنطقة من الاسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه ويضمن عدم العودة له وإحلال السلام الشامل والدائم ما بين الكوريتين.