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كشفت مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد سيختار فريقه الحكومي المقرر تشكيله هذا الأسبوع على أساس الاختصاص مع رفع شعار محاربة الفساد اولا.

وأكدت لـ النهار أن الخالد فضل الابتعاد عن الاجراءات التقليدية في التشكيل، فلم يطلب من التكتلات البرلمانية أو المجاميع الاجتماعية مرشحين ليحملوا حقائب وزارية في الحكومة التي ستكون تكنوقراط مشيرة الى أنه من الممكن اطلاق مسمى حكومة اختصاص على التشكيل الوزاري الأول للخالد ووصف الوزراء الجدد بـ صناع القرار.

من جانب آخر علمت النهار من مصادر برلمانية صعوبة تسوية آثار حكم محكمة التمييز القاضي بإبطال تعيينات 560 من العاملين في ادارة الخبراء. وأشارت تلك المصادر الى وجود مباحثات بين اقطاب السلطتين من اجل تجنب انقطاع الرواتب عن المشمولين بالحكم.

وأشارت المصادر إلى ان اعادة اخضاع المعنيين بالحكم لاختبارات جديدة ماهو الا احد الحلول ، لكنه غير نهائي ويتطلب دراسة مختلف الجوانب لعدم الإخلال بمنطوق الحكم القضائي واجب الاحترام والتنفيذ.

وأشارت المصادر إلى ان المشكلة الحالية ستلقي بظلالها على إعلان التعيينات الجديدة في إدارة الخبراء الذين سيخضع المتقدمون له الأسبوع المقبل لإجراءات التعيين قريبا من اختبارات ثم مقابلات، وقد تكون الانعكاسات سلبية أو إيجابية. رفض صرف