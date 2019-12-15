الأولى

تنتهج وزارة المالية نهجاً متشدداً في حماية الميزاينة العامة من الاستنزاف، حيث تواجه العجز وتباطؤ الإيرادات وتناقص الاحتياطي العام بضغط الصرف لأقصى درجات ممكنة.

وفي هذا الصدد كشفت مصادر موثوقة لـ النهار ان المالية رفضت طلبات متكررة لزيادة اعتمادات وزارات رأت أنها تمثل عبئاً على الموازنة المثقلة .

وأظهرت وثائق رسمية، حصلت النهار على نسخة، منها ان وزارة الأوقاف والشؤون على سبيل المثال طلبت أخيراً من وزارة المالية 1.2 مليون دينار من الميزاينة العامة للدولة كبدل إيجار نقداً للأئمة والمؤذنين بعد ان كانت تصرفها لهم من ايراداتها!.

وبررت الوزارة طلبها بأن الميزانية المقررة للصرف من الامانة العامة للأوقاف غير ثابته ومرتبطة بصافي الإيرادات السنوية للاوقاف حيث تم مسبقا تخفيض قيمة البدل الى 100 دينار نظرا لوجود عجز بتلك الميزانية كما تم ايقاف صرف البدل عض الفئات ما يؤدي لعد الاستقرار المالي للمستفيدين. وفي إطار ذي صلة بالموازنة العامة كشفت بيانات حكومية رسمية أن إجمالي ما تم إنفاقه على الإعانات والمنح ضمن المصروفات على مستوى إجمالي الأبواب للوزارات والإدارات الحكومية قد بلغ 3.752 مليارات دينار بنهاية 8 أشهر المنتهية من العام المالي الحالي 2019/2020 موزعة على الإعانات بقيمة 452.3 مليوناً و3.3 مليارات للمنح.ولفتت الأرقام إلى أن أملاك الدولة العقارية استقرت عند 13.7 مليار دينار، وذلك دون أدنى تغيير طرأ عليها منذ بداية العام الحالي، فيما بلغ إهلاك أموال الدولة 181.7 مليون دينار. وتسعى الكويت إلى إعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة بما يعزز من إيراداتها غير النفطية وتقليل نسب الاعتماد على النفط والذي يمثل النسبة الأكبر من الميزانية، والعمل على تنويع مصادر الدخل.