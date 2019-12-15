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الدوحة – الوكالات: كشفت الدوحة أمس أن تقدما تحقق في سبيل حل الأزمة الخليجية فيما اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن تعدد الأقطاب دوليا لا يمنع التكامل محذرا من أن الرؤية الأممية المشتركة «تشوشت» وقال إن المشاكل التي تعرقلها «لا يمكن حلها من دون جهود دولية منسقة»....(طالع ص 18).

وفي تعليق على نتائج القمة الخليجية التي عقد في العاصمة السعودية الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني امس إن تقدما طفيفا تحقق في سبيل حل الخلاف الذي نشب قبل عامين ونصف العام مع دول خليجية ومصر.

وردا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي قال الوزير إن «تقدما طفيفا تحقق، مجرد تقدم طفيف».

في غضون ذلك قال امير قطر امس ان الرؤية الأممية المشتركة التي بدت واضحة في بداية الألفية الجديدة «تشوشت» مؤكدا أن المشاكل التي تعرقلها «لا يمكن حلها من دون جهود دولية منسقة ورؤى مشتركة». واضاف الشيخ تميم، في كلمة افتتح بها أعمال منتدى الدوحة الذي ينعقد تحت شعار «الحوكمة في عالم متعدد الاقطاب» بمشاركة ثلاثة آلاف شخص من مختلف دول العالم واكثر من 250 متحدثا، إن «تعدد الأقطاب لا يمنع التكامل في الأدوار وقد يغني العلاقات الدولية» مؤكدا على أهمية البحث عن مواطن الخلل التي جعلت الكثيرين يفقدون إيمانهم بنجاعة النظم والآليات الأممية القائمة. واضاف «لقد تشوشت الرؤية الأممية المشتركة التي بدت واضحة في بداية الألفية الجديدة سواء لناحية الشرعية الدولية وقضايا الفقر والبيئة والمناخ أم فيما يتعلق بمحاسبة مجرمي الحرب». وأكد «ان ثمة علاقة وطيدة بين الفقر والحروب وتفاقم قضايا اللجوء والهجرة كما استفادت ميليشيات مسلحة من صراعات المحاور وتعقدت عملية محاسبة مجرمي الحرب».