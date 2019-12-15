وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، راجيا سموه له كل التوفيق والسداد، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط الكويت بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

كذلك بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب المحافظين بالاغلبية في الانتخابات البرلمانية، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة، مؤكدا سموه على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز اواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الى افاق ارحب، متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب المحافظين بالاغلبية في الانتخابات البرلمانية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

