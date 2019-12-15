وطن النهار

اشاد سفير الجزائر لدى البلاد عبد المالك بوهدو بعمق العلاقات الكويتية الجزائرية على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال بوهدو في كلمة القاها بمناسبة الذكرى الـ 65 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954 إن هذه المناسبة الطيبة تدعوني لأن أشيد بعمق ومتانة العلاقات الأخوية القائمة بين الجزائر والكويت في ظل ما يربط شعبيهما وقيادتيهما من وشائج وصلات وتنسيق وتشاور.

وأضاف بوهدو «فعلى المستوى السياسي، العلاقات بين البلدين ممتازة وتترجمها الزيارات الرسمية المتبادلة واجتماعات اللجنة المشتركة بصورة منتظمة حيث عقدت دورتها العاشرة في بداية هذه السنة وهذا ما أعطى دفعًا وديناميكية علاقتنا الأخوية المتجذرة»

وتابع كلامه قائلا: «إلى الجانب السياسي والمؤسساتي، فقد وضعت التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري في مقدمة أولويات مهمتي كسفير لدى الكويت من خلال تفعيل إتفاقيات وآليات التعاون الثنائي في مجالات المالية والسياحة والأشغال العمومية والنقل والتعليم العالي والاتصال والثقافة والرياضة.

وقال: إنه لمن حسن الحظ وجود جالية جزائرية نخبوية مقيمة في الكويت. ويطيب لي التنويه من هذا المقام بأنها تحظى بالعناية من قبل سلطات دولة الإقامة كأشقاء للشعب الكويتي وتتمتع بالاحترام والتقدير لما تسهم به في المسيرة التنموية للكويت الشقيقة. فيتعين علينا إذن الحفاظ على هذه المكانة والسمعة الجيدة كرأسمال ومكسب لنا جميعًا، فهنيئًا لنا على ما نحن عليه من علاقات متميزة بين البلدين الشقيقين وهو ما يفرض علينا مزيدًا من العمل والجهد من أجل تعزيزها والإرتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا.

وعن المناسبة قال: إنه من دواعي الغبطة والسرور أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان على كرم تلبيتكم الدعوة لحضور هذا الحفل احتفاء بالذكرى الـ 65 لثورة أول نوفمبر 54 المجيدة، مضيفا إنه بفضل هذه الثورة وتضحيات شعبنا الأبي تمكنت الجزائر من استرجاع سيادتها والظفر باستقلالها في 5 يوليو 1962 بعد كفاح مرير وطويل ضد الاستعمار الغاشم الذي إستمر لقرن و 32 سنة. وهنا نقف وقفة إجلالٍ أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بالنفس والنفيس واستشهدوا دفاعًا عن الوطن إيمانًا منهم بأن «حب الوطن من الإيمان». رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جنانه.

واضاف بوهدو: إن هذه التضحيات ينبغي أن تكون مصدر إلهام لنا جميعا في الدفاع والذود عن الوطن، خاصة في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب منا المزيد من اليقظة لإفشال

كل المحاولات المُغرِضَة للنيل من وحدة الوطن وسيادته وأن تكون وحدتنا سدًا منيعًا في وجه أولئك اللذين تسوّل لهم أنفسهم التدخل في شؤوننا الداخلية.

واختتم بوهدو قائلا: إن الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، يجعلنا نستذكر بكل عرفان وتقدير وقوف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة إلى جانب شعبنا خلال الثورة التحريرية ومنها الكويت الشقيقة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت.

