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كازيللاتي: الكويت تلعب دوراً إيجابياً في المنطقة


ثمنت رئيسة مجلس الشيوخ الايطالي إليزابيتا كازيللاتي عاليا الجهود الرائدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وحكمته في ارساء الحوار وتعزيز السلام الاقليمي والعالمي وقيادته للعمل الانساني في العالم.
وذكرت سفارة الكويت لدى ايطاليا في بيان لـ«كونا» أمس السبت أن السيناتورة كازيللاتي عبرت في لقاء مع سفير الكويت بروما الشيخ عزام الصباح عن تقديرها وتقدير بلادها البالغ لدور الكويت بقيادة سمو أمير البلاد في بناء جسور التواصل بين الجميع.
وقال البيان ان رئيسة مجلس الشيوخ التي تشغل ثاني أعلى مناصب الدولة في ايطاليا أشادت بالدور المرجعي الايجابي الفاعل الذي تنهض به الكويت في المنطقة والاقليم ولحل أزماتها السياسية المعقدة والانسانية بفضل مبادراتها السباقة والشجاعة لنسج أواصر الحوار وتغليب العقلانية. ومن جانبه أكد السفير الشيخ عزام الصباح التوافق العميق في السياسة الخارجية للبلدين ورؤيتهما المشتركة القائمة على الالتزام بالحوار والسبل السياسية والتعاون في اطار التعددية والشرعية الدولية في حل الخلافات والصراعات وبناء السلم والرخاء العالميين.


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