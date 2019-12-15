وطن النهار

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ أمس السبت بجهود الكويت لتعزيز السلام والأمن الإقليميين، مؤكدا أن أمن أعضاء مبادرة اسطنبول للتعاون يمثل أهمية كبرى للحلف.

وقال شتولتنبرغ في مقابلة مع «كونا» قبيل زيارة تستمر يومين للكويت للاحتفال بالذكرى الـ 15 لإطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون اليوم الأحد إن الكويت اختيرت لتكون المكان المناسب لهذا الحدث الكبير لأنها تستضيف المركز الإقليمي لـ (ناتو) ومبادرة إسطنبول للتعاون.

وأضاف أن المركز «لعب دورا مهما للغاية في تعزيز تعاوننا مع الدول الخليجية المشاركة في مبادرة اسطنبول للتعاون (الكويت وقطر والبحرين والامارات)». كما اعرب عن فخره بافتتاح المركز الإقليمي في عام 2017 وسعادته بعودته لزيارة الكويت مجددا مع جميع سفراء (ناتو) الممثلين في مجلس شمال الأطلسي في هذا المنعطف التاريخي في مبادرة اسطنبول للتعاون.

ورحب الامين العام لـ (ناتو) بجهود الكويت الممتدة للاسهام في الاستقرار الإقليمي بما في ذلك مبادرة اسطنبول.

