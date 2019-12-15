وطن النهار

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير تيجاني باندي انه من الصعب حصر دور الكويت في المجال الإنساني فهي تخطت ذلك في استعدادها الدائم في تقديم يد التعاون لحل المسائل المتعلقة بالمنطقة والعالم الإسلامي. جاء ذلك في تصريح أدلى به باندي للصحافيين في بيت الامم المتحدة بالكويت (مبنى صباح الاحمد) وذلك بمناسبة زيارته الرسمية الى البلاد. واوضح باندي الذي يرأس الدورة الحالية للجمعية رقم (74) ان اللقاءات التي جمعته بالمسؤولين الكويتيين ناقشت سبل تعزيز التعاون وزيادة التفاعل من قبل ممثلي الكويت في تقديم الدعم المحايد بين منظومة الأمم المتحدة وحكومة الكويت لاسيما ان الكويت من الدول الداعمة للعديد من مشاريع وبرامج المنظمة. واضاف ان ابرز المواضيع التي تم نقاشها مشاركة الكويت في تقديم الأفكار وتبادل الآراء في المسائل المهمة المتعلقة بالأمن والسلام والحقوق والتنمية والدعم المقدم من الكويت للدول النامية في سياق الشراكة مع الامم المتحدة لتحقيق أهداف المنظمة للتنمية المستدامة. وأعرب باندي عن خالص الشكر والتقدير للكويت على ما قدمته خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن متطلعا الى تعميق شراكة الامم المتحدة مع الكويت الذي هو محل حرصه واهتمامه. وردا على سؤال حول ما اذا شملت المناقشة مع المسؤولين الكويتيين المظاهرات الحاصلة في بعض الدول المنطقة قال «لم نناقش ذلك تحديدا بل تناول النقاش بصورة عامة الحاجة الماسة الى الحوار في دول المنطقة والعالم». وكان سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء استقبل في قصر السيف في وقت سابق اليوم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية (74) والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.