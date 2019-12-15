وطن النهار

أعلن مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف أنه بناءً على أحدث التقارير الصادرة من شركة مايكروسوفت التي أكدت بأن بنك الائتمان الكويتي هو الأول في مجال التحول الرقمي بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية في الكويت».

ولفت المضف الى ان التقرير أوضح أن «البنك بات يُشكّل أحد أفضل الأمثلة الناجحة التي يحتذى بها مع تبنيه للتقنيات والأدوات الحديثة من أجل دفع عجلة التطور والتمكين والتحسين والتحول الرقمي في الكويت وترجمة للخطة الإنمائية الثالثة للدولة 2020-2025، وذلك من خلال استخدامه أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات السحابية من أدوات، التي تؤدي إلى تمكين الموظفين من تحسين بيئة العمل من خلال استخدام تقنياتOffice 365 التي وفرت تقنيات حديثة تساعد الموظف على أداء عمله بطريقة أفضل، الى جانب تحسين بيئة نطاق الاعمال من خلال أحدث التقنيات من Microsoft Azure لتوفير بيئة احتياطية تعتمد أعلى المعايير بطريقة سريعة مع توفير مادي عوضا عن بناء بنية تحتية تقليدية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع ميكنة الإجراءات الداخلية ، اضافة الى رفع مستوى مراقبة أداء البنية التحتية والتطبيقات من خلال إستخدام Azure Sentinel الذي يستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للحماية من الاختراقات الالكترونية.

كما أشار التقرير إلى أن أحدث التقارير الصادرة من شركة مايكروسوفت العالمية أكدت أن البنك في صدارة المستخدمين لأحدث الخدمات السحابية ، كون بنك الائتمان يعد من أوائل البنوك في الكويت والشرق الأوسط التي قامت بإنجاز أعمال تركيب وتشغيل البنية التحتية الخاصة بالخدمة السحابية للنسخ الاحتياطية (Avamar) بنجاح.

وكان بنك الائتمان قد دشّن مطلع نوفمبر الماضي مشروع «موقع الطوارئ والكوارث لحفظ النسخ الاحتياطية للبيانات» بالتعاون والتنسيق مع شركتي مايكروسوفت و(Dell EMC) العالميتين .

وشمل المشروع حفظ النسخ الاحتياطية للبيانات عبر السحابة الالكترونية بشركة مايكروسوفت، ليكون «الائتمان» من أوائل الجهات التي لديها موقع للطوارئ والكوارث عبر السحابة الالكترونية وأول جهة في الكويت تستخدم تكنولوجيا Avamar Backup Cloud Technology عبر السحابة الالكترونية الخاصة بشركة مايكروسوفت.

