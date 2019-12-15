وطن النهار

كرمت جائزة الكويت للإبداع والتي انطلقت من رحم الملتقى الإعلامي العربي منذ سبع سنوات، مساء الخميس الماضي 100 جهة وشخصية ابداعية في مجالات الإبداع الإعلامي والإعلاني والفني وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ، وبشراكة استراتيجية مع الجمعية الدولية للإعلان، والجمعية الكويتية للإعلام و الاتصال، وأكاديمية الإعلام المتكامل، بالإضافة الى عدد من الجهات الخاصة، وبمشاركة عدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات العلاقات العامة والتسويق والإعلان على المستويين المحلي و العربي.

وقال الامين العام للملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس في افتتاح الحفل «نحتفي كل عام من خلال هذه الجائزة بعدد من المبدعين من الكويت وخارجها في جميع المجالات المختلفة في الاعلام والثقافة والفكر والابداع، وكذلك نحتفي بعدد من المؤسسات الشركات الابداعية والتي تنتج لنا في كل عام عمل ابداعي محتلف».

وأعرب الخميس خلال كلمته عن شكره للديوان الاميري ومركز الشيخ جابر الثقافي على هذه الاستضافة وكل من ساهم في نجاح هذا الحدث، مبينا أن الاحتفاء بهذه الجائزة على نوعين وهي جزء تكريمي لتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات المتميزين خلال عام 2019 في مجالات الابداع المختلفة ثم في الجزء الثاني سيكون مخصصاً للتنافسية والذي من خلاله نكرم الاعمال الابداعية الاعلانية والتي شاهدناها جميعا في عام 2019.

واكد بقوله: اننا سنبارك للفائزين والاعمال الفائزة وهذا لا يعني ان من لم يحالفه الحظ في الفوز ان عمله ليس ابداعياً، بل هي اعمال تخضع لعدد من المعايير التحكيمية التي وضعتها الجائزة، مبينا ان هناك ثلاثة طرق للتحكيم اولها الاستبيان لعدد من الشخصيات والطلبة في الجامعة ثم المرحلة الثانية وهي لجنة خارجية تم ارسال الاعلانات لها وثالثه لجنة التحكيم المصغرة الداخلية.

بدوره قال رئيس الجمعية الدولية للإعلان فرع الكويت وليد كنفاني خلال كلمته ان الجمعية جمعية غير ربحية مختصة بقطاع الاعلان ونعمل في الكويت من عام 1998 واحتفلنا على مرور عشرين سنة لنا في الكويت ونشكر جمعية الصحافيين الكويتية التي احتضنتنا وجعلتنا نتابع اعمالنا تحت مظلتها، مبينا اننا نقوم بأعمال كثيرة في الكويت وللكويت رغم اننا جمعية عالمية الا ان عملنا موجه للكويت ومن اعمالنا عمل اجتماع سنوي ندعو عليه جميع خريجي الجامعات في مجالات الاعلام ليعرفوا ان يميزوا ما بين ما يدرسوه في الجامعات وما هو واقع في الحياة العملية لنساعد الخريج الكويتي لايجاد وظائف مرموقة في قطاع الاعلام.

