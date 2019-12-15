وطن النهار

افتتح ملتقى انجازات شبابية كويتية الاول فعالياته يوم امس في المكتبة الوطنية بحضور عدد من الفرق التطوعية والناشطين الاجتماعيين والمهتمين بالشأن الشبابي وبرعاية الهيئة العامة للشباب ، حيث شمل برنامج الفعاليات اقامة ثلاث ورش عمل نقاشية للرواد الكويتيين المبدعين في الفترة الصباحية بالاضافة الى معرض مرافق لبعض الجهات المشاركة وحفل تكريم في فترة المساء حيث سيتم تكريم الشباب المكرمين وعددهم 20 جهة وشخصية بارزة من الذين قدموا ورش عمل بالاضافة الى الجهات المشاركة.

وكانت الفترة الصباحية تشمل عدة جلسات ومحاضرات حيث حاضر بالجلسة الاولى خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان وحملت عنوان محطات وانجازات واتبعها رئيس نقابة الصحافيين الكويتية الدكتور زهير العباد الجلسة الثانية تحت مسمى « المنصات الاعلامية .. في دعم الكوادر الكويتية «وكانت الجلسة الثالثة باسم «الكوادر الطبية الكويتية بين العمل الحكومي والخاص» حاضر فيها دكتور خالد السبتي من مركز الكويت التخصصي للعيون ورافقها بعض المشاركات النقاشية من الجمهور.

واستهل خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان حديثه في الجلسة الحوارية « محطات وانجازات « بالحديث عن بداياته في مجال الارصاد الجوية ومرحلة الدراسة وما صاحبها من صعوبات ومدى العزوف الشبابي الذي يواجهه المجال ، موضحا انه في البداية دخل المجال من باب الصدفة وحب العمل جعلني استمر بالرغم انه تخصص لايتميز ماديا عن غيره وغير مصنف بالديوان كتميز مادي لكنه حث على دخول المجال لانه اصبح مهماً ويدخل في دراسة اكثر من مجال مثل الملاحة البحرية ودراساتها بالاضافة الى المجال البيئي بانواعه.

وحث رمضان الشباب على دخول التخصص في مجال الارصاد الجوية لعلاقته المستقبلية بالعلوم الخاصة بالطاقات البديلة وصناعات المدن الذكية والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وغيرها في ظل التغييرات المناخية المستقبلية وارتفاع درجات الحرارة والسيول المتوقعة والتصحر وغيرها .

وحذر رمضان من الانجرار وراء هواة الارصاد الجوية وانتشاره في مواقع التواصل الاجتماعية واثارة الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين من خلال اشاعة الاخبار غير الدقيقة ، مشجعا الشباب على الثقة بالنفس وعدم الاكتراث للاحباط والاستهزاء كما يحدث معه ولم يدر بالا لها بل استمر بكل ثقة وعزيمة .

وقال رمضان : كل تحذيراتي ومعلوماتي ابثها بهدف انقاذ ارواح الناس والكائنات الحية والممتلكات ليستطيعوا التصرف والحذر قبل وقوع الحدث، وكنت اخاطب الجهات المسؤولة واعضاء البلدي والمختصين بالبلد من خلال مشاركتي لهم بالدراسات والمعلومات واطرح عليهم الافكار حول الاحزمة الخضراء ودورها في حماية المدن الجديدة .

واوصى رمضان الشباب الكويتي الطموح والمنجز بالتحلي بالآداب العامة والاخلاق في اي مجال يدخلونه ليستطيعوا الابداع فيه والوصول الى التميز المنشود والهدف المرجو بالاضافة الى حماية البيئة والنظافة العامة وعدم تدمير البيئة بالتصرفات المشينة .

وحول اهم محطات حياته قال : هي كثيرة واهمها اني كسبت محبة الناس بالرغم اني احيانا اراجع نفسي واقول ما الذي جاء بي الى الشهرة وهذا المجال موضحا ان المحطة التي اريد للوصول لها هو استقلالي في عملي وتقاعدي ويكون لي برامجي الخاصة واصدر كتبي الخاصة لانفع المجتمع.

وحول الاستثمار العالمي في مجال لارصاد الجوية والعلوم الفضائية والطيران فاكد ان هذا المجال ممتاز للاستثمار الناجح ونحتاج ان نبدأ به حاضرا ومستقبلا، مشددا على ضرورة انشاء مركز طوارىء للزلازل والكوارث ورصدها والتعامل معها وانا يصلني معلومة عن اي زلزال خلال ثوان لمشاركتي مع المراكز العالمية لذلك.

ونوه ان هناك توجهاً مستقبلياً لمواكبة التطور حيث ستكون 2020 بداية التغيير في امور كثيرة في العالم وهناك توصيات مستقبلية حول الصناعات الحديثة وتطوير الدول النامية ، مشددا على اهمية توجه الشباب للاهتمام بالمجالات العلمية لان المستقبل سيحمل عناوين مختلفة للكوارث والحروب وتتعلق بحروب المياه وتغييرات المناخ والمجاعات وغيرها ويجب ان نكون مستعدين لذلك.

وبدوره تحدث رئيس نقابة الصحافيين الكويتية د. زهير العباد في الجلسة الثانية وحملت عنوان «المنصات الاعلامية .. في دعم الكوادر الكويتية» حول المنصات الاعلامية وكيفية استقلال المنصات الفضائية والاقمار الصناعية معرفا ان المنصات عبارة عن مواقع الكترونية بهدف تقديم خدمة شخصية مرتبطة بالغير وهي متعددة سواء تجارية واعلامية واقتصادية،

