وطن النهار

أفاد مدير ادارة التعليم الخارجي بجمعية النجاة الخيرية ابراهيم البدر المتواجد حاليا بين اللاجئين السوريين في المخيمات بتركيا، أن من خلال حملة «دفئاً وسلاماً» والتي تسعى الجمعية من خلالها لمساندة ودعم اللاجئين السوريين في فصل الشتاء شديد البرودة، أفاد أنه تم توزيع مواد تدفئة ومواد غذائية لعدد 300 أسرة من اللاجئين السوريين. وأكد البدر أن قوافل النجاة من خلال حملة (دفئاً وسلاماً) تتعقب اللاجئين أينما كانوا لتشمل جميع دول الجوار السوري التي يتواجد بها هؤلاء اللاجئون، حيث تصل درجات الحرارة فيها الى ما تحت الصفر بدرجات.

