وطن النهار

في الوقت الذي أعلن فيه مدير هيئة القوى العاملة لشؤون العمالة عبدالله المطوطح، عن نظام آلي متكامل ستطلقه الهيئة خلال الأشهر الاولى من عام 2020، علمت «النهار» من مصادرها، أن الهيئة ستعتمد ضمن البرنامج الآلي الجديد اصدار اذن عمل لجميع الخليجيين الموظفين في الشركات أو المؤسسات وكذلك اصدار اذن عمل للمناديب «البدون» شريطة أن تكون لديهم بطاقة مقيم بصورة غير قانونية سارية المفعول ليكون لديها والدولة قاعدة بيانات بشأنهم، مشيرة الى أن هذا النظام استند الى ضوابط معتمدة ومحكمة تصعب على ضعاف النفوس من التزوير والتلاعب في المعاملات الخاصة بسوق العمل.

وأكد المطوطح، أنه بتطبيق هذا النظام سيتم الاستغناء عن المستندات الورقية، أي أن المعاملات بمختلف أنواعها (التجديد، التحويل، اذن عمل) ستنجز آليا من قبل صاحب العمل الذي عليه عند مراجعة موظف الهيئة أن يصطحب معه برنت «البار كود»، حيث بمجرد كشف الجهاز على البار كود ستتضح كل البيانات المطلوبة وسيكون دور الموظف مقتصرا على اعتماد الطلب فقط.

وفيما بين المطوطح، أن النظام سيسهل الكثير على جميع المستخدمين في تخليص المعاملات في دورة مستندية قصيرة وكذلك أيضا دون اشتراط اصطحاب كشف الآر جي للسيارات في ظل ميزة الاعتماد على الربط الالكتروني مع الجهات الأخرى، فضل عدم التحدث عن التفاصيل الاخرى في هذا الشأن، وترك الموضوع للمختصين في «الآي تي» الذين يعملون حاليا في تطوير هذا النظام وربطه آليا مع جميع الجهات المعنية.

نظام آلي

وكشفت مصادر «النهار»، أن الادارة المختصة في هذا الشأن، أوشكت على الانتهاء من اعتماد النظام الآلي الجديد المنظم لعملية انجاز المعاملات وفق احدث البرامج المحكمة في استكمال اجراءات التحويل والتجديد وتصاريح العمل عبر النظام الآلي الحديث، موضحة أن النظام المطور الذي أعدته مدير ادارة تقنية المعلومات م. رباب العصيمي وفريقها المختص يعمل على انجاز المعاملات آليا. وأكدت المصادر أن الهيئة على موعد على تعطيل العمل بعد منتصف شهر يناير المقبل في جميع الادارات التابعة لقطاعاتها لاسيما ادارات العمل الموزعة على المحافظات الست لمدة أسبوعا كاملا، حيث سيتم خلال هذه المدة الاستغناء كليا عن النظام الآلي الحالي والبدء في تنزيل النظام الجديد تمهيدا لتطبيق المشروع على أرض الواقع والاعتماد عليه في تنفيذ نهج هيئة القوى العاملة الجديد لتنظيم سوق العمل وفق ضوابط معتمدة ومحكمة.

وقالت أن تطبيق المشروع الجديد سيجرد صلاحيات مديري ادارات العمل الذين يحق لهم في الوقت الحالي منح الصلاحيات لاى موظف وفي أى قسم، مبينة أنه لا يمكنهم مع النظام الجديد سحب صلاحية أى موظف لان الاختصاص في هذه الحالة سيكون فقط عند ادارة تقنية المعلومات.

وأضافت أن الصلاحيات للموظفين والمسؤولين سيحددها الحاسب الآلي في الهيئة وكل موظف سيعمل حسب تخصصه وتسكينه الوظيفي سواء في التحويل أو التجديد أوتصاريح العمل، مشيرة الى أن التراسل بين الموظفين والموافقات للمعاملات ستكون آليا ما يعني أنه لا توجد اى تأشيرات ورقية.

نقل صلاحيات

وذكرت أنه في حال تقدم المسؤول أو الموظف اجازة تقوم ادارة الحاسب الآلي في الهيئة بتنزيل ونقل الصلاحيات الى المسؤول أو الموظف الذي ينوب عنه بعد أخذ موافقته الشخصية، منوهة الى أن مديرة ادارة تقنية المعلومات المهندسة رباب العصيمي ستقدم عرضا مرئيا لقيادييي الهيئة والمديرين والمراقبين في مسرح الهيئة للتعرف على النظام الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، لافتة الى أن عند الاضطرار الى اجراء أي تعديلات على النظام الجديد ستقوم ادارة تقنية المعلومات بانجازها بأسرع وقت ممكن خلال الفترة التجريبية.

وأوضحت أن آلية العمل الجديدة ستبدأ من موقع الهيئة نفسها اذ سيكون هناك موقعا لتسجيل الطلبات ويتم تقديم المعاملة عن طريق النظام الآلي في مكتب الشركة أو المؤسسة ويتم التدقيق عليها من قبل الموظف واذا كانت كاملة ومستوفية الشروط يتم اعطاء الموافقة ومن ثم يقوم موظف الشركة بسحب باركود ليراجع به الادارة المعنية ويستلم اذن العمل بعد دفع الرسوم المحددة لذلك، لافتة الى أنه سيكون هناك جهازاً يقوم بقراءة البطاقة المدنية عند تقديم الهوية الشخصية حيث سيتم وضع اسم الشخص المستلم في المستندات». وأضافت أنه عند وجود نواقص يقوم موظف الهيئة بذكر الأسباب، وما هى الأوراق أو المستندات الناقصة والمطلوبة ليتم رفعها مرة أخرى، وذلك على عكس المعمول به حاليا برفض المعاملة بدون ذكر الأسباب»، مبينة أن ادارة تقدير الاحتياج ستكون هى المخولة بتقدير العمالة للرخصة وسيتم ربط المهن آليا حسب نوع النشاط حيت يحق لصاحب العمل بتعديل المهن المحددة له في النظام.

شهادات الرواتب

ولفتت المصادر الى أن شهادة الرواتب يجب أن تكون سارية الصلاحية في النظام الآلي الجديد لأنه لن يتم انجاز أى معاملة بهذه الحالة حيث يظهر في النظام مستوفي الشروط، واذا لم يكن مستوفياً فعلى صاحب العمل مراجعة ادارة تفتيش العمل لمعرفة الاسباب أو النواقص.

وشددت على أنه سيتم الغاء اعتماد التوقيع نهائيا كنموذج ورقي والاعتماد على التوقيع الالكتروني لصاحب العمل والمفوضين ، شريطة أن يتم ربط جميع الشركات تحت اسم الشخص صاحب العمل ورقمه المدني، لافتة الى أن المشروع الجديد يضمن الربط الآلي بين البلدية بخصوص التصنيف ووزارة الداخلية بخصوص الـ «آر جي» الخاص بكشف السيارات ووزارة التجارة بشأن التراخيص التجارية والوكالات ومع جمعية المهندسين بخصوص الشهادات الجامعية للمهندسين ووزارة الصحة للمهن الطبية التخصصية ووزارة العدل للتدقيق على صلاحية الوكالات.

