وطن النهار

تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب لرئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي بعرض مبادرة طرح مشروع مزاد الكويت للسيارات «حراج السيارات» ومعارض السيارات المستعملة على اللجنة المختصة في المجلس البلدي كي يتسنى لممثلي الوزارة الحضور وتقديم عرض مفصل عن المشروع للأعضاء.

واكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة التجارة والصناعة يوسف الحسيني ان حراج السيارات يعتبر حجر زاوية في منظومة تسويق السيارات المستعملة بالكويت، لما له من أهمية اقتصادية كبيرة سواء من حيث تعزيز وتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لتحويل الكويت لمركز مالي واقتصادي.

وأوضح الحسيني في خطابه لـ«البلدي» ان المبادرة ستجذب العديد من مواطني دول المنطقة للتعامل من خلاله لما يتمتع به من سرعة ابرام صفقات البيع والشراء وباسعار تنافسية ويأتي على ذات المستوى من الأهمية تمكين أجهزة الدولة المعنية من احكام رقابتها على السوق وتعاملاته والقضاء على كل الأسواق العشوائية التي كان غياب السوق المنظم سبباً رئيساً لظهورها بل وانتشارها.

وأشار الى ان الهدف من المبادرة احكام الرقابة على حراج السيارات بشكل رسمي من قبل الجهات الرسمية التابعة للدولة، وتسهيل بيع وشراء السيارات المستعملة وبأسعار تنافسية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وبين القطاع الخاص والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تجنب سلبيات السوق الحالي.

ولفت الى ان الموقع المقترح لتنفيذ المشروع تم تخصيصه بمساحة 500 الف متر مربع في منطقة الجهراء على طريق السالمي، موضحا ان المخططات الأولية للمشروع صمم فيها مباني معارض السيارات بحيث تحتوي على فراغات لعرض السيارات، أما صالات مزاد السيارات صممت قريبة من تصميم مزاد السيارات البريطاني وفي الوسط مكان للخدمات العامة والجهات الرسمية لخدمة المنشأة.

وبين أن مساحة التجاري 159 الفاً، وبالتالي فان نسبة مساحة التجاري التي تتضمن جميع ما سبق مع ممرات السيارات والمواقف التابعة للمحلات والمعارض والصالات هي 30 في المئة.

وأشار الحسيني الى ان المكونات المقترحة لمشروع مزاد سيارات الكويت تحتوي على صالات مزاد لعرض السيارات وتصنف هذه الصالات على حسب نوعية السيارات التي منها (باصات، صالونات، سيارات رياضية، سيارات دفع رباعي وغيرها)، مساحة كل صالة 1000 متر مربع، وسيتم توفير معارض السيارات حيث يصل عددها الى 30 معرضاً ومساحة كل معرض 1500 متر مربع بمساحة اجمالية 45000 الف متر مربع.

وأكد انه سيتم توفير 200 محل بمساحة 500 متر مربع للمحل الواحد وبمساحة اجمالية 100 الف متر مربع، كما ستكون هناك مكاتب ومحلات وتوفير أماكن لخدمة المراجعين بواقع 50 محلاً ومكتباً بمساحة 100 متر مربع للمكتب الواحد وبمساحة اجمالية 5000 متر مربع.

ونوه الى ان المكاتب والمحلات ستقسم على كل من البنوك لتسهيل عملية الاقتراض وترتيب الأقساط على المراجعين وسوف يتم توفير أفرع أو مكاتب للبنوك تتيح للمشتري المقارنة بين خدمات كل بنك، اضافة الى مكاتب أجرة لتوفير خدمة التاكسي، ومحلات خدمات خاصة بالسيارات التي يحتاجها البائع ما قبل بيع السيارات المستعملة لعرضها بالمزاد منها (تنجيد السيارات - محل زينة السيارات - محل بنشر - تبديل زيوت)، ومكاتب شركات تأمين السيارات لتوفير الوقت والعناء على المشتري، ومكتب تصدير السيارات للخارج لتعزيز التجارة بين الدول ولخدمة اصحاب السيارات المستعملة ببيع سيارتهم باسعار مناسبة وتوفير مكاتب شحن للخارج، ومكتب شحن سيارات داخلي عبر توفير سيارات نقل (سطحه) لداخل الكويت.

