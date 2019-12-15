وطن النهار

أكدت بلدية الكويت أنها غير مختصة بالنظر في الطلبات المقدمة فيما يتعلق بانشاء المسالخ المركزية، مشيرة الى أنها من اختصاص الهيئة العامة للغذاء والتغذية بقرار من مجلس الوزراء.

وقال مدير عام بلدية الكويت م أحمد المنفوحي في رده على طلب محافظ الجهراء ناصر الحجرف بشأن انشاء مسلخ أخر موازٍ للمسلخ الموجود حالياً ويخدم أهالي محافظة الجهراء، ان الهيئة العامة أصبحت هي الجهة المختصة بالمسالخ الجديدة في جميع محافظات الكويت طالباً بضرورة تقديم الاقتراح عن طريق الجهة المختصة بهذا الشأن.

وحول طلب المجلس البلدي استبدال الموقعين المخصصين للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تخصيص موقع بمساحة 150 الف متراً مربعاً لاقامة جامعة ميونخ التقنية في الكويت الكائن في المنطقة المحصورة بين شمال الدائري السادس ومنطقة الصليبية السكنية، وتخصيص أرض لجامعة خاصة بمنطقة أبوحليفة.

اكد المنفوحي انه بعد دراسة الطلبين تبين عدم توفر مواقع بديله مناسبة، لافتاً الى أن الموقعين المقترحين بتقرير الدراستين المرفوعتين الى المجلس البلدي ملائمتين من الناحية التنظيمية وتم دراستهما من قبل الجهاز الفني ممثلا بادارة المخطط الهيكلي وادارة التنظيم العمراني بعد عرضه على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة.

