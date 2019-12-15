وطن النهار

أطلقت المجموعة العملية القابضة الخميس الماضي حملة لتنظيف شاطئ الشويخ - المنطقة الحرة، شارك فيها جميع موظفي المجموعة وشركاتها التابعة وعلى رأسهم المدير العام للمجموعة المهندس رواف بورسلي ومدير الموارد البشرية والشؤون الادارية في المجموعة وفاء الشطي.

وتعليقاً على هذه الفعالية، قال المهندس بورسلي ان الهدف من هذه الحملة الوطنية التطوعية هو توجيه رسالة توعوية للمجتمع بأفراده ومنظماته الأهلية والحكومية وغيرها من الفعاليات في الكويت وتسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة في «بلدنا الكويت عموماً، وشاطئ الشويخ – المنطقة الحرة خصوصاً،» وحماية مكوناته من التلوث حيث إنه مصدر مهم ورئيس لمياه الشرب وحاضنة واسعة للثروة السمكية التي تشكل رافداً غذائياً حيوياً واقتصادياً مهماً في البلاد. وأضاف بأن رؤية المجموعة في اطار مسؤوليتها المجتمعية تقوم على المحافظة على البيئة باعتبارها جزء لا يتجزأ من المحافظة على الصحة العامة للمجتمع وعلى السلوك الاجتماعي الايجابي بشكل عام، مؤكداً بأن المجموعة قامت بالعديد من الحملات المشابهة بشكل مستقل أو مع أطراف أخرى، مشدداً على أن تشجيع ودعم هذه المبادرات يأتي من باب ضرورة المحافظة على سلامة البيئة الكويتية والقضاء على المخلفات والملوثات التي تعد سبباً رئيساً في انتشار الأوبئة والأمراض المختلفة التي تشكل معوقاً خطيراً لخطط التنمية المستدامة.

وختم بورسلي بالتأكيد على استمرار المجموعة بالقيام بالحملات البيئية التوعوية على اختلاف أشكالها بشكل مستقل أو بالتعاون والتنسيق مع الشركات الأخرى والمنظمات التي ترغب بالقيام بواجبها تجاه الوطن وبيئة الوطن.

