وطن النهار

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند حرص الوزارة على تطوير وتحديث الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة بالمجالات الأربعة للتغطية الصحية الشاملة بمستوياتها المختلفة. وأوضح السند في تصريح بمناسبة «اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة» والذي يصادف يوم 12 ديسمبر، تنفيذا للقرار الصادر من منظمة الأمم المتحدة بهذا الشأن، وانطلاقا من التزام الكويت بالتغطية الصحية الشاملة ضمن التزامها بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030. أن خطة التنمية للبلاد تشتمل على برامج انشائية وتطويرية ذات صلة وتعزز التغطية الصحية الشاملة، وفي مقدمتها برنامج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، الى جانب المشاريع الانشائية التي تغطي جميع المحافظات والمناطق السكنية، وبرامج وسياسات الجودة وسلامة المرضى، وتطوير الأداء الطبي، وتعزيز قدرات الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن برنامج الصحة الرقمية وبرنامج التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين، والتأمين الصحي على الأجانب.