وطن النهار

أقام فريق فخر الوطن التطوعي بالتعاون مع بنك الدم المركزي حملة تبرع بالدم تحت عنوان «تبرعك ينقذ حياة أخرى»، وذلك في سوق السالمية، بمشاركة لافتة من المواطنين والمقيمين. وقالت رئيسة الفريق ماجدة الرجيب في تصريح صحافي ان الحملة كانت مثمرة وناجحة بكل المقاييس، حيث حظيت بتفاعل ومشاركة عدد كبير من المتبرعين بالدم فاق سبعين متبرعا. وثمنت الرجيب التعاون مع قبل طاقم بنك الدم، الى جانب تضافر جهود أعضاء الفريق الذين شاركوا بفاعلية وقاموا باستقبال المتبرعين، والعمل على توفير جميع المعلومات المطلوبة لهم عبر الكتيبات والمطبوعات، لافتة الى أن الحملة اختتمت في توزيع الهدايا والشهادات للمتبرعين تكريما على مشاركاتهم الفاعلة في الحملة. وأضافت ان هذه الحملة تعتبر الثانية، وقد سبقتها حملة تبرع بالدم أقامها الفريق في شهر أكتوبر الماضي في أسواق القرين، ووجدت تفاعلاً كبيراً من المتبرعين بكل الأعمار، لافته الى ان فريق «فخر الوطن» التطوعي سيمضي قدما في اطلاق المزيد من الحملات الوطنية والاجتماعية والانسانية وبكل مجالات العمل التطوعي خدمة للوطن والمواطن.