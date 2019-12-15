وطن النهار

اطلق معهد الكويت للابحاث العلمية صباح امس برعاية وبحضور مدير عام المعهد د. سميرة السيد عمر، حملة تنظيف شاطئ المنطقة الصحية بجانب مستشفى الصباح، وذلك تحت شعار «نحن نقود التغيير» ضمن أنشطة لجنة التواصل الاجتماعي. وبهذه المناسبة، أكدت عمر، حرص المعهد المحافظة على البيئة وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ومساعدة المؤسسات والجمعيات التطوعية، مشيرة الى أنه من أولياتها الاهتمام في هذا الجانب الامر واطلاق الحملة، متقدمة بالشكر للمسؤولين المهتمين بالنشاط البيئي والمشاركين في بذل الجهود التي ساعدت على تنظيف الشواطئ وجعلها بلا مخلفات بيئية. من جانبه، قال مدير مركز أبحاث المياه والقائم بأعمال مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د. محمد الراشد، أن الفعالية تعبر عن ايمان المعهد العميق بالمحافظة على البيئة وخصوصاً بيئة الشواطئ الحسّاسة حلقة الوصل ما بين البيئة البحرية والبيئة البرية وتأثيرها المباشر على التنوع البيولوجي في البيئة الكويتية بشكل عام.