دفتر أحوال

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة اول درجة القاضي بتغريم «حداق» 5 الاف دينار والقضاء مجددا ببراءته من الصيد داخل جون الكويت عبر شباك غير قانونية.

وقد اسند للمتهم انه قام بالصيد داخل منطقة جون الكويت وهي من الاماكن التي يحظر فيها صيد جميع الكائنات البحرية باعتبارها منطقة ذات طبيعة خاصة، وقاد سفينة صيد بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة وقام باستعمال أدوات الصيد «شباك» غير مصرح بها.

وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهدت به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأنه في يوم الواقعة واثناء قيام المفتش البيئي بجولة تفتيشية في منطقة جون الكويت شاهد المتهم ومجهولين يقومون بالصيد بواسطة شباك غير قانونية وهي عدة ليخ نايلون احادي الشعيرات، وعليه قام بالتوجه اليهم وطلب هوياتهم فقرروا له بأنهم لا يحملون هويات وبأنهم سيحضرون الى المركز ورفض المتهم تسليم عدة الصيد كما قرر بأن المتهم ومرافقيه لم يحضروا الى المركز وعليه قام بتحرير مخالفة المتهم بعد استخراج هويته من مخالفات سابقة.

وحضر المحامي ناصر البشير عن المتهم مؤكدا ان تحريات المباحث لا تعتبر دليلا بذاته على ثبوت الاتهام من قبل المتهم وانها هي مجرد رأي لصاحبها يحتمل الخطأ والصواب وخلو اقوال الشهود من ثمة سند لما قرروه من ان المتهم قام بارتكاب التهم موضوع الاوراق.

