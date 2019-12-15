الناس

وسط حشد كبير يتقدمهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أقيم أول من أمس الجمعة تجمع المخيم السنوي الخامس لخريجي ثانوية كيفان حيث اختلطت الابتسامات بالأحاديث الودية المصحوبة بالذكريات الجميلة التي جمعت الزملاء والأصدقاء حين كانوا على مقاعد الدراسة.

أحاديث الحضور لم تخل من سرد المواقف والذكريات والقصص التي حدثت لهم داخل أسوار ثانوية كيفان والتي اعتبروها مصنعاً للقياديين وللأجيال البناءة فقد تخرج منها وزراء واعضاء مجلس أمة ورجال أعمال وإعلاميون وقياديون وغيرهم من المسؤولين والشخصيات الناجحة في الدولة.

وأثنى الحضور على تنظيم الحفل الذي يؤكد العلاقات الاجتماعية المترابطة بين الكويتيين لسنوات طويلة وليست مقصورة فقط على زمالة الأربع سنوات في الثانوية.

