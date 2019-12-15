آراء

تشهد الأسرة الدولية بلاشك، حالة من السيولة الدولية بفعل تغير السياسات التقليدية والتبادل السريع في الأدوار وتراجع مكانة البترول ومصادر الطاقة لاكتشاف النفط الصخري وغيرها من مصادر بديلة للطاقة جميعها اسهمت في تغيير مراكز الثقل الدولي، حتى بدأت الإدارة الأميركية -وليس الرئيس الأميركي كما يحلو للبعض الاستمرار في الجلوس في المقعد المريح- مناداة بقية القوى الدولية والإقليمية للمساهمة في أمن الخليج كونها القوى المستفيدة بشكل رئيسي من امدادات البترول، ولهذا بدأت هذه المنطقة تشهد مبادرات متعددة تطلقها تلك القوى الجديدة، إلا ان دول المنطقة لا تزال تتفاوت في استيعاب تلك المتغيرات ومؤشرنا في ذلك طبيعة السياسات الداخلية، وتأتي الكويت على ما يبدو في آخر قائمة الاستيعاب.

كان الانقسام الخليجي حقيقة هو جزء من ردة الفعل على تلك المتغيرات، ولكن بدأت الدول الخليجية شيئا فشيئا تراجع سياساتها حيث جميع المؤشرات تؤكد على البوادر الإيجابية للمرحلة القادمة على الصعيد الخليجي والذي نأمل ان يشهد توافقنا على أهم السياسات تجاه ابرز القضايا، بل ان التغيرات على الساحة الدولية قد تكون حاسمة في تلك السياسات التي تحتم التعاطي معها بدلا من اتباع سياسة الهروب الى الإمام. كذلك الحال مع بقية الدول العربية التي رأى العديد منها اهمية خوض جولة جديدة تجاه تعزيز ثقافة الدولة المدنية وتجاوز الهويات الطائفية والعنصرية والقبلية السياسية التي لم تجلب الا المزيد من التخلف لدول وشعوب هذه المنطقة.

و بقيت «الحدوتة الكويتية» كما هي لا تتغير مع تغير بعض اسماء اللاعبين، وجاءت اخر تلك الحلقات التي شاهدناها في الأسبوع الماضي فقط، تصريح الحكومة الالكترونية وبلاغات الفساد و«الخباز» حتى ختمت ببدايات فيما يعرف بالعنف السياسي.. فإلى اين؟

