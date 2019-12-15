آراء

تطور هذا الكون منذ تاريخ طويل وحدد العلماء من خلال نظرياتهم ودراساتهم عمر هذا الكون بقرابة 14 مليار سنة، أما عمر الأرض فقد تكونت قبل ما يقارب 4600 مليون سنة وتشكلت وتطوت وتكونت حتى حددت الدراسات الجيولوجية بأن عمر الانسان يصل قرابة مليوني سنة كحد أقصى، أما الدلائل الأحفورية التي تم اكتشافها لبقايا اقدم البشرية تم تحديد عمرها بقرابة الـ 300 ألف سنة، ونشأت أول حضارة بشرية وهي حضارة سومر في بلاد ما بين النهرين منذ 3500 سنة، وبالنسبة للانسان قد يصل في وقتنا الحاضر عمر اكبر المعمرين قرابة 120 سنة.

هدفي من هذه الأرقام أن تقوم انت برسم الخط الزمني وتحدد مركزك انت فيه لترى نفسك نقطة في بحر العالم بحجمه الشاسع وزمنه الهائل.

يسطر لنا التاريخ أصنافا من البشر، بعمرهم القصير، قادتهم ممارساتهم السلبية إلى الجانب المظلم، كل منهم يعيش وكآنه وحيد في هذا العالم، فتجد منهم من تجبر، وتجد من ظلم،ومن زرع الألم في قلوب غيره، ومن لا يشعر بمعاناة الآخرين، والأناني المتعالي والطماع الجشع.

نأخذ نفسا عميقا...

وان كان عمر بني آدم قصيرا على هذه الارض، فحكمة الله بان سخر له الارض وهيئها ليكون السبب في اعمارها، ومن المفترض بأن تذهب أجيال وتأتي أجيال بفطرة صالحة تجعل كلاً منهم يضع لبنة لاكمال البناء، بشر كرمهم الله وقال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم) وميزهم عن باقي الخلق بالادراك والمعرفة، وكلما زاد الادراك زاد التواضع في ممارساتنا التي ترسم لونا في لوحة هذه الحياة الجميلة، وما اجمل الانسان الذي يمارس هذا التواضع ويترك إرثا من المحبة والعطاء! وكم نصحنا أهل الحكمة بالتواضع فمن تواضع لله رفعه، وقال الشافعي «ان التواضع شيمة الحكماء».

فلو عرفنا حجمنا الحقيقي لتواضعنا، ولو قدرنا نعم الله علينا لتواضعنا، ولو عرفنا قيمة العلاقات البشرية لتواضعنا، وان اردنا امتلاك الكثير لتواضعنا، ولو تيقنا بأن الأيام دول لتواضعنا.

عزيزي.. تواضع عندما تتعامل مع غيرك وتواضع عند العطاء، وكن على يقين بأنك لن تكسب قلوب الناس بالمال لكن بسمو أخلاقك المتواضعة.

