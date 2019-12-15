آراء

تنص المادة 35 من الدستور على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب». وفسرت المذكرة التفسيرية للدستور هذه المادة بأن «حرية الاعتقاد» مطلقة لأنها ما دامت في نطاق «الاعتقاد» أي «السرائر» فأمرها إلى الله ولو كان الشخص لا يعتقد في دين ما. فإن جاوز الأمر نطاق السرائر وظهر في صورة «شعائر» وجب أن تكون هذه الشعائر طبقا للعادات المرعية وبشرط ألا تخل بالنظام العام أو تنافى الآداب، والمقصود بلفظ «الأديان» في هذه المادة الأديان السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية. ولكن ليس معنى ذلك على سبيل الالزام منع الأديان الأخرى من ممارسة شعائرها كلها أو بعضها، إنما يكون الأمر في شأنها متروكا لتقدير السلطة العامة في البلاد دون أن تتخذ لحريتها سندا من المادة 35 المذكورة.

طائفة محترمة منتجة من الطوائف التي تعيش في مجتمعنا الكويتي، لا تدين بأحد الأديان السماوية الثلاثة، تعودت على أن تقيم شعائرها الدينية في المكان الذي خصصته لذلك، فهل يعد مثل هذا السلوك مخالفا للدستور والقانون؟ وإذا لم يكن مثل هذا السلوك مخالفا، فهل يعني ذلك أن السلطة العامة لا يحق لها أن تمنعهم؟ كان لوضوح النص الدستوري المشار إليه وتفسيره دور مهم في الإجابة على هذه التساؤلات، لذلك نحن من ناحيتنا، نؤكد كذلك على أن حرية ممارسة الشعائر من قبل الطوائف التي لا تدين بأحد الأديان السماوية الثلاثة، ليست من الحريات المكفولة بالدستور الكويتي. وأنه لا يجوز لهذه الطوائف اتخاذ المادة 35 من الدستور سندا لها في كفالة حريتهم المشار إليها، وأن المذكرة التفسيرية للدستور قد تركت الحرية في ممارسة شعائرها لتقدير السلطة العامة، وأنه يحق للسلطة العامة أن تمنعها من ممارسة شعائرها الدينية وتغلق الأماكن المخصصة لذلك -في حال إذا لم تأذن لهم مسبقا بذلك- ونرى بأن النعي على الحكومة بمخالفة حقوق الإنسان أو بعدم الالتزام بالمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت في هذا الشأن، هو نعي في غير محله، طالما أن السلطة العامة تستند في منعها لإقامة الشعائر الدينية من قبل هذه الطوائف، على واجبها في المحافظة على الصحة العامة، والسكينة العامة، والأمن العام في المجتمع. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

بقلم : د. عادل بهبهاني