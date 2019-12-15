آراء

خلال الاسبوع المنصرم، احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الدورة الاربعين لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، وتصدرت الازمة الخليجية لدى المتابعين لهذا الحدث المهم، وعرفت هذه الدورة نجاحاً كبيراً في مستوى التمثيل وان غاب امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن الحضور، فإنه كلف رئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بقيادة وفد بلاده في الدورة.

وشارك العديد من المغردين صوراً تظهر استقبال خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس وزراء قطر، وابتساماتهما المتبادلة، وهي إشارة ودلالة واضحة على بوادر حوار بناء يمهد إلى حل الخلاف الخليجي.

وكان مجلس التعاون قد اكد في بيان عبر موقعة الالكتروني، أن القمة ستدرس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاسها على أمن واستقرار دول المجلس، فيما عبر الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني عن «ثقته بأن تخرج القمة بقرارات بناءة تعزز وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركانه»، خصوصاً وأن المنطقة مقبلة على احداث جد مهمة ستكون خلالها محط أنظار العالم، وهي قمة العشرين في المملكة العربية السعودية، و«إكسبو 2020» في دبي، وكأس العالم في قطر، وتجاوز الخلافات سوف يمهد لتعاون وثيق وبناء ومنتج.

وقد جاءت كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في القمة، كوثيقة عرض عامة وخارطة طريق نحو إنهاء الخلاف الخليجي والوحدة في الرؤى تجاه القضايا الاقليمية والدولية، ومن ذلك ما جاء في كلمته بأن أخطر التحديات التي تواجهنا، الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي، وان استمرار هذا الخلاف يعرض المجلس إلى تهديد خطير لوحدة الموقف، كما أن العالم بدأ يشك في أن مصالحه لم تعد تحظى بالضمانات التي كنا نوفرها له بسبب الخلاف الخليجي، وهو ما جعل العالم وبكل أسف ينظر إلى كياننا الخليجي على انه يعاني اهتزازا.

كما أكد صاحب السمو بأن الصراع في اليمن يشكل تهديداً لنا جميعا وندعو إلى العمل على انجاح مشاورات السويد، أما في سورية فإن الكارثة الانسانية مستمرة ونأمل أن ينجح المبعوث الأممي الجديد في احتوائها.

وبالنسبة للعلاقة مع ايران، فنأمل أن تقوم على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حسن الجوار.

وفي نهاية الدورة الاربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، كان العنوان الأبرز الذي حرص عليه المجتمعون هو التأكيد على أهمية تماسك المجلس في مواجهة التهديدات التي تحيط بالمنطقة، وضرورة التنسيق والتكامل والترابط بين دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى أثر المساعي الخيرة والجهود المخلصة التي يبذلها سمو الشيخ صباح الأحمد، والتي ليست فقط محلاً للإشادة من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بل ايضاً التأكيد على دعم تلك الجهود وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد.

حفظ الله الخليج بوحدة التاريخ والدم والمصير. والله من وراء القصد.

