آراء

إن هناك ضرورة لدعم المؤسسات الثقافية في الكويت وذلك لاستعادة دور الكويت الثقافي، والعمل بشكل مشترك من اجل بناء الانسان الكويتي بما يليق ومكانة الكويت وتاريخها وانجازاتها وتجاوز لغة الجدل العقيم حول العلاقة بين المؤسسات السياسية التشريعية والتنفيذية. كما ان هناك ضرورة تفرض العمل على تطوير المعاهد الفنية لتنضوي تحت مظلة اكاديمية متخصصة للفنون، تحقق الاضافة الحقيقية للمسيرة الثقافية والفنية والاعلامية في الكويت.

ايضا لابد ان يكون هناك شق معني بالثقافة، في اجندة نائبي البرلمان، حيث الاهتمام فنيا واجتماعيا وثقافيا والعمل بشكل مشترك من اجل بناء المجتمع الكويتي.. وان تكون هنالك استراتيجية واضحة الملامح تعيد للكويت ألقها الثقافي والابداعي. فهناك ضرورة للدعوة الى ترسيخ حضور الشأن الثقافي، كالمسرح، ضمن المناهج الدراسية، منذ المراحل الابتدائية، لتطوير العلاقة بين الانسان والابداع الانساني والثقافي بشكل عام. حيث كانت الكويت دائما نقطة اشعاع في المنطقة، ويعنينا وبشكل مشترك استعادة تلك المكانة، التي كان وراءها صفوة من الرواد، الذين ساهموا في بناء ذلك الجانب المشرق والمتميز، وعلينا ان نستعيد تلك المكانة والقيمة.

ان مناخ الحرية والديموقراطية الذي جبلنا عليه، يحتم ان يتم رفع القيود عن الابداع الفني، كما هو شأن الصحافة وحرية الرأي، وهكذا حراك من شأنه منح الحركة الفنية فضاءات وسقفاً اعلى للتحليق والتفرد. كما ان ما نتمناه، ان يتم تطوير المعاهد الفنية مثل المعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للفنون الموسيقية، الى اكاديمية للفنون، تعمل على اثراء الحالة الاكاديمية والتربوية والفنية على حد سواء ومثل هذا الامر لا يتحقق الا بالتعاون، ومن قبله الايمان الحقيقي بدور هذا القطاع ومكانته في المجتمع.

علينا الاعتراف بوجود خلل كبير وتراجع في الحركة الثقافية، خصوصا اننا كنا نمتلك منظومة ثقافية كانت لها سطوتها وحضورها والقها، ولكن في ظل عدم الاهتمام، تراجع كل شيء، فبعد ان كانت الكويت منارة اشعاع وتميز، سواء عبر مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب او الابداع المسرحي والتلفزيوني والاذاعي.. نشاهد اليوم ذلك التراجع المخيف، حيث تقلص الاهتمام.. وهذا ما يجعلنا نقولها وبشكل واضح ان هنالك تقصيراً رسمياً، تتحمله الدولة، لانها لم تطور ولم تدعم بالشكل الكافي المهرجانات الثقافية الدورية، ولان البرلمان لم يشرع، ولان الجهات التنفيذية لم تبادر.. فتراجع كل شيء.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

