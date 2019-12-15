آراء

شارفت سنة 2019 م على إسدال ستارتها، فقد مرت بسرعة البرق حاملةً معها أياماً متوجةً بالإنجازات والنجاحات، وأخرى محملة بالأوجاع والآلام. وها نحن على بعد خطوات من سنة جديدة من حياتنا القصيرة التي تستحق أن تُقضى بصورة مدروسة ومميزة لأنها حياة واحدة لن تتكرر. من أجمل النعم التي وهبني الله إياها هذه السنة وظيفتي في المكان الذي تمنيت أن أكون جزءاً منه حين كنت طالبة جامعية في سنة 2013 م، أما أكثر الأحداث ألماً فقد أحد أهم وأكبر المشجعين والداعمين لي جدي الغالي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، والذي أهديه، وأمي وأبي جميع نجاحاتي.

مرت السنة وقد قدمت لنا -مشكورةً- قائمة من الدروس الجديدة، اختبارات شديدة في بعض الأحيان، معارف وصداقات نفخر بها، ذكريات جميلة عشناها مع من نحب، ونعماً عظيمة لا تُوصف فالحمد لله على كل ما رزقنا بكرمه ولطفه ورحمته.

ومن طقوس استقبال السنة الجديدة التأهب لها جيداً من خلال التخطيط المدروس لمشاريعكم المستقبلية، قوموا بتجهيز أهدافكم، دونوا طموحاتكم، زينوا خطتكم بالتميز، أضيفوا لها طابع المغامرة، واسعوا إلى تطوير أنفسكم على جميع الأصعدة والمجالات، جربوا أشياء جديدة، اكتسبوا مهارات إضافية لتستمتعوا بجني الثمار في نفس هذا الوقت من نهاية مغامرتكم الجديدة، واحرصوا كل الحرص على إضافة بصمتكم الخاصة في كل ما تعملونه فللاختلاف والانفراد لذة ونكهة خاصة، باختصار كن مختلفا، خذ خطوة جديدة ولا تخف.

تمنياتي لكم بسنة زاخرة بالإبداعات، الابتكارات والنعم التي لا تحصى.

