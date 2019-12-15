الاخيرة

هذا رجل آخر من رجال التعليم الأوائل، كان له دور في نشر العلم بين أبناء الكويت وهو الأستاذ عبدالمحسن الزامل، الذي ولد في الكويت سنة 1928م وعاش في كنف أهله الذين قاموا بإلحاقه بالدراسة عندما بلغ السن المناسبة لذلك، وكانت أول مدرسة التحق بها هي مدرسة الملا حمود الإبراهيم، وهي مدرسة أهلية درس فيها القرآن الكريم والحساب والقراءة،

ومنها أخذ استعداده للالتحاق بالتعليم النظامي فابتدأ بالمدرسة الشرقية، ثم انتقل الى المدرسة المباركية، وكان في هذه المدرسة -آنذاك- عدد من المدرسين الذين يعدون من كبار الأساتذة، ولذلك فقد كان لهم أثر في تقدمه الدراسي، وأثر في تكوين شخصيته، وقد تأثر وجدانه كثيراً بالجو التربوي الذي كان سائداً في تلك المدرسة، كما ازداد عقله نموّاً وذكاؤه تفتُّحاً، ومن أجل كل ذلك، فقد تأثرت أفكارُهُ وبدا ذلك في التطلعات التي لوحظت في مسلكه العملي، والمبادئ التي التزم بها فتجلَّت بكل وضوح في أنشطته التي كان يقوم بها في مجال التعليم عندما صار معلماً، وعندما اتجه إلى بعض الأعمال الأخرى المرتبطة بالشؤون التربوية.

أبدى الأستاذ عبدالمحسن المسلم تفوقاً في دراسته ومقدرة على خوض الصعاب، وتقدماً على كثيرين من زملاء الدرس الذين كانوا معه في المدرسة، ولذا فإنه فور إنهاء ما تقررت له دراسته اتجه إلى المجال الذي أحبه وتعلق به، وهو لايزال على مقاعد الدراسة، فقد أحب القيام بمهنة التدريس وتقدم فور انتهاء دراسته إلى دائرة معارف الكويت طالباً الالتحاق بمهنة التعليم، وقد قُبل طلبه وجرى تعيينه في الوظيفة التي تتوق نفسه إلى العمل بها فصار مدرساً في المدرسة الشرقية، ثم تم اختياره ليكون وكيلاً لهذه المدرسة إلى جانب عمله في التدريس.

وبقي على هذه الحال إلى أن جاءت سنة 1956م، فتم اختياره ناظراً للمدرسة التي عمل بها منذ أن التحق بسلك التعليم، ولقد بقي في منصبه هذا مدة أربع سنوات بذل فيها قُصارى جهده في أن يقدم خدمة مهمة لعمله، وأضفى على منصبه كثيراً مما حصل عليه من خبرات سابقة، كما اكْتسَبَ خبرات أخرى في العمل التربوي الإداري خلال السنوات الأربع، وقد نقل بعد ذلك إلى عمل إداريٍّ في دائرة معارف الكويت، وصار فيما بعد مسؤولاً عن طباعة الكتب المدرسية بعد أن جرت طباعتها في الكويت وفي عمله هذا كان يتابع إعداد الكتب للطباعة وعرضها على المطابع من أجل الحصول على الأسعار الملائمة، ثم يتابع طباعتها مع المطابع والجهات الفنية الأخرى في وزارة التربية فقد جرى تغيير وضع دائرة معارف الكويت في هذا الوقت وصارت تسمى وزارة التربية، وفقاً للتطور الذي حدث في البلاد.

ومما أسعدني أن العمل في وزارة التربية قد جمعني معه، وكانت صلتي به قوية جداً، لأن موضوع طباعة الكتب كان موضوعاً مهماً -آنذاك- وهو مرتبط بالمناهج التي خضعت لتطوير كبير، فكان إنتاج الكتب المدرسية يسير على وتيرة سريعة، ووجود شخص مخلص وفي مثل أبي زهير يكفل جودة العمل والوفاء بالمواعيد التي لابد من الوفاء بها حرصاً على بدء الدراسة في موعدها المقرر كل سنة. وقد صارت لصاحبنا خبرة في المطبوعات فتجاوز في عمله الكتب المدرسية إلى متابعة كل أنواع المطبوعات التي قد تحتاج الوزارة إليها، ولم يكن أي مسؤولٍ يشكو تقصيراً منه في عمله، بل لقد كانت خبرته هذه موضع استفادة للجميع لأنه كان يقوم بتقديم بعض المقترحات المهمة التي تعود بالنفع على كل أنواع المطبوعات من كتب وغيرها.

ومع اتساع العمل زادت الأعباء، ووجد أنه يبذل جهداً فوق الطاقة، وبخاصة أنه لم يعد في السن التي ابتدأ عمله فيها، ورغبة في الابتعاد عن تحمُّل المشاقُ آثر أن يطلب التقاعد، بعد ذلك الجهد الكبير الذي بذله في التعليم والإدارة التربوية وفي خدمة المناهج والمطبوعات بصورة عامة.

وعلى كل حال فقد كان أبوزهير رجلاً وفياً لوطنه مخلصاً لعمله، يقضي وقته كله مثابراً على أداء ما هو مطلوب منه، ويسعى إلى تحسين العمل وتقديم الأفضل واقتراح السبل التي تؤدي إلى الإجادة.

ويجدر بنا هنا أن نذكر أنه كان منذ بداية عمله وهو يبذل من الجهد شيئاً كثيراً، فكان يكره التهاون ويحث أبناءه التلاميذ على الجد والاجتهاد، ويطور نفسه عن طريق النقاش الذي يحضره ويثير بعضه في مجالس الآباء وفي الندوات التي تعقد في الميدان التربوي وقد حظي لكل ذلك بحب كل تلاميذه، وتقدير جميع رؤسائه، وترك آثاراً ناصعة في عمله القديم في التدريس، واللاحق في شؤون الكتب المدرسية والمطبوعات.

رحمه الله.

