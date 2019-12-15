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مصر: اكتشاف تمثال ملكي يشبه «أبو الهول»


أعلنت البعثة الأثرية المصرية، أمس، أنها اكتشفت تمثالا ملكيا صغير الحجم على هيئة «أبو الهول»، أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل، في محافظة المنيا.
ونقل موقع «بوابة الأهرام» عن مدير عام آثار مصر الوسطى، جمال السمسطاوي، قوله إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سنتيمترا وعرضه 55 سنتيمترا، وجاء بملامح وتفاصيل وجه واضحة. وعثرت البعثة أيضا على مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق «السيراميك» للمعبود «بس»، وأوان فخارية مختلفة الأشكال والأحجام، وقنينة من المرمر.


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