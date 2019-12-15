الاخيرة

تفاجأ سكان مدينة خورغاس في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين برؤية ثلاث بقع مضيئة تراصت في سماء المدينة وبدت كل واحدة منها مثل الشمس. وبحسب صحيفة «ديلي ميل» فإن هذه الظاهرة الطبيعة تسمى«Sun dog» وتحدث عندما تمر أشعة الشمس من خلال بلورات الجليد العائمة في الهواء، وهي ظاهرة أشبه بخداع بصري. والواقع أن الشمس الحقيقة كانت من بين البقع الثلاث وكانت في المنتصف، أما البقعتين الأخريين على اليمين واليسار فكانتا هالتين من الضوء. وقال خبير الأرصاد الجوية بيان يون، الذي يعمل في إدارة الأرصاد الجوية الصينية إن هذه الظاهرة نادرة في الصين، مشيرا إلى أن هذه الانعكاس غير الطبيعي لأشعة الشمس يحدث بسبب هذه البلورات الجليدية التي قال إنها تتكون في وجود غيوم ناعمة وشبه شفافة.