دوليه

قاد المهاجم الدولي المصري فريقه ليفربول الى تعزيز صدارته بتسجيله ثنائية الفوز على ضيفه واتفورد صاحب المركز الأخير 2- 0 امس على ملعب «أنفيلد رود» في ليفربول في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الانكليزي. وسجل صلاح هدفين رائعين في الدقيقتين 38 و90 رافعا رصيده الى تسعة أهداف على لائحة الهدافين، والى ثمالنية أهداف في مرمى واتفورد، أكثر الأندية التي هز شباكها في انكلترا.وأنقذ صلاح ليفربول من فخ واتفورد لأن فريقه عانى الأمرين من أجل الفوز لكنه حقق الأهم وكسب ثلاث نقاط وسع بها الفارق الى 11 نقطة عن أقرب مطارديه ليستر سيتي. ويسافر ليفربول صباح اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية حيث سيبدأ مشواره من نصف النهائي الأربعاء بمواجهة الفائز في مباراة السد القطري المضيف ومونتيري المكسيكي. ويخوض ليفربول ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة ضد أستون فيلا بعد غد حيث سيلعبها بتشكيلة رديفة.

من جانب آخر، يصطدم مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب في العامين الأخيرين بمضيفه أرسنال في قمة نارية. اليوم في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي، فيما يستقبل مان يونايتد نظيره ايفرتون على ملعب اولد ترافورد، ويحل توتنهام ضيفاً على ولفرهامبتون اليوم أيضاً.

وتتجه الأنظار اليوم إلى ملعب «الإمارات» في العاصمة لندن حيث تقام قمة المرحلة بين أرسنال التاسع وضيفه مانشستر سيتي الثالث والمبتعد بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

ويطمح رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى تضميد الجراح والانطلاق مجددا لتحقيق الانتصارات سعيا إلى إنعاش الآمال الضئيلة في الدفاع عن اللقب خصوصا بعد إهداره ثماني نقاط في مبارياته الخمس الأخيرة التي سقط خلالها مرتين آخرها أمام جاره اللدود وضيفه مان يونايتد 1-2. ويسعى غوارديولا الذي مني فريقه باربع هزائم حتى الآن، وهو عدد الهزائم التي مني بها في الموسم الماضي عندما توج باللقب، إلى استغلال المعنويات المهزوزة أيضا لدى أرسنال الذي تراجعت نتائجه محليا قبل أن يتغلب على جاره وست هام يونايتد 3-2 بعد تسع مباريات دون فوز في مختلف المسابقات، لكنه عاد وعانى الخميس لحجز بطاقته إلى الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بانتزاعه التعادل من مضيفه ستاندار لياج البلجيكي 2-2 بعدما تخلف بثنائية نظيفة.

وسيحاول غوارديولا إيجاد حلول لتنظيم خط دفاعه الذي استقبلت شباكه 19 هدفا حتى الآن، أي أقل بأربعة أهداف فقط من الأهداف التي هزت شباكه في موسم 2018-2019. واعترف غوارديولا بتراجع مستوى فريقه معربا عن أمله في أن يكون تعلم من الانتكاسات. وقال «هذا هو المستوى الذي نواجهه ضد فرق مثل ليفربول، يونايتد، برشلونة، (ريال) مدريد، يوفنتوس. نحن مضطرون الى مواجهة هذه الفرق، والواقع هو أننا غير قادرين على المنافسة ضدها».

وشدد «علينا أن نتحسن وأن نقبل واقع الأمور والسير قدما. ربما علينا أن نعيش هذا الأمر كناد من أجل التحسن. أن نقبل الواقع الحالي والتطور». لكن غوارديولا ليس مستعدا للاستسلام في المعركة على لقب الدوري، لاسيما أن الموسم لا يزال في بداياته، وقال «بواقع الامور نحن متخلفون بفارق 14 نقطة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها، بسبب نوعية الفرق المنافسة وبشكل خاص بسبب الأمور التي لا يمكننا التحكم بها»، موضحا «هذا هو الواقع، لكن يجب أن نواصل».

ويواجه مانشستر سيتي ضغطا كبيرا من تشلسي الرابع بفارق ثلاث نقاط.

