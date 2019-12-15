دوليه

يسعى ريال مدريد إلى مواصلة الصدارة في الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على فالنسيا اليوم ضمن المرحلة السابعة عشرة من البطولة.

ويتساوى ريال مدريد في الصدارة مع غريمه برشلونة قبل هذه المرحلة لكل منهما 34 نقطة مع أفضلية للأخير بفارق الأهداف، علما ان مباراة «الكلاسيكو» المؤجلة التي تجمع بينهما ستقام الأربعاء المقبل.

ولم تكن مباراة ريال مدريد أمام مضيفه كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء سهلة رغم فوزه 3-1، بتشكيلة خلت من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والويلزي غاريث بيل والمدافعين دانيال كارفاخال وناتشو.

ويطمح الفريق الملكي إلى العودة من رحلته الساحلية وفي جعبته النقاط الثلاث لكن مضيفه فالنسيا (الثامن برصيد 26 نقطة) لن يكون لقمة سائغة، لاسيما بعدما خطف بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي لدوري الأبطال من فك «الأسد الهولندي» أياكس أمستردام بالفوز عليه بهدف دون مقابل في عرينه يوهان كرويف ارينا.

بدوره يأمل إشبيليه (الثالث بـ 31 نقطة) المحافظة على فارق النقاط الثلاث على أقل تقديرفيما لو نجح بالفوز على ضيفه فياريال (13 بـ 19 نقطة).

