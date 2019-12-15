loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ليغانيس تعادل مع ألافيس


فرّط فريق ليغانيس بفوز كان في متناول اليد، بعد خروجه متعادلا مع مضيفه ألافيس 1-1 من المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.
وافتتح الدنماركي مارتن برايثوايت التسجيل للضيوف في الدقيقة 44 بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء. وعادل ألافيس عن طريق خوسيلو من تسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء إلى يسار الحارس(81).
وهذه المباراة الثالثة يفشل فيها الافيس بتحقيق الفوز، فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما رفع ليغانيس رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة