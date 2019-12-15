دوليه

حصد ليل ثالث الترتيب فوزا رابعا على التوالي في المرحلة 18 ضمن الدوري الفرنسي، بتغلبه أول من أمس على ضيفه مونبلييه 2-1. ورفع الفريق الشمالي رصيده الى 31 نقطة من 18 مباراة. وافتتح ليل التسجيل عبر جوناثان ايكوني (40 من ركلة جزاء)، لكن الجزائري اندي دولور صعب عليه الامور متابعا عرضية على باب المرمى ومدركا التعادل في آخر ربع ساعة (74). واستعاد ليل التقدم بهدف من تسديدة في الزاوية اليمنى للحارس نفذها البرتغالي ريناتو سانشيس (84). وفي الدقيقة الاخيرة، كان ليل قادرا على تعزيز النتيجة، لكن النيجيري فيكتور أوسيمهين أهدر ركلة جزاء صدها ببراعة الحارس الارجنتيني خيرونيمو رولي (90). وقال دولور بعد المباراة «كان الشوط الاول معقدا. أن نعود مع فريق جيد في المرتدات كان امر صعبا».