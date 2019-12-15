دوليه

أعلن نادي غلاسكو رينجرز الاسكتلندي أول من امس تجديد عقد مدربه الانكليزي ستيفن جيرارد حتى عام 2024، بعد أن قاده الخميس الى الدور الـ32 من الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ». وعُين جيرارد أسطورة نادي ليفربول، مدربا للعملاق الاسكتلندي في مايو 2018 وقاده في أول موسم له الى وصافة الدوري المحلي خلف غريمه الازلي سلتيك. ونجح رينجرز ببلوغ الدور الثاني من «يوروبا ليغ» بتعادله على أرضه 1-1 مع فيينورد الهولندي، ليتأهل ثانيا عن المجموعة السابعة مع بورتو البرتغالي المتصدر. وجاء في بيان للنادي «يسر نادي رينجرز أن يعلن أن المدرب ستيفن جيرارد وافق على تجديد عقده لسنتين سيبقيه في ملعب ايبروكس حتى صيف العام 2024». وأكد الدولي الانكليزي السابق «أنا سعيد وأشعر أننا نبني شيئا مميزا سويا في النادي». وتابع المتوج بلقب دوري ابطال اوروبا مع ليفربول عام 2005 «أريد أن أشكر مجلس الادارة على دعمهم لي خلال فترة تواجدي في النادي والاهم، (أريد أن أشكر) جماهير رينجرز التي أعطتني والفريق دعما هائلا خلال هذين الموسمين». وكان رينجرز خسر الاحد نهائي كأس الرابطة الاسكتلندية أمام سلتيك بهدف أثار الجدل بعد أن أظهرت الاعادة إمكانية وجود تسلل. في المقابل، أكد رئيس النادي دايف كينغ أنه «منذ اللحظة التي التقيت فيها ستيفن، أدركت أنه الرجل المناسب لمساعدة هذا النادي في المضي قدما على ارض الملعب. لديه عقلية نخبوية وهذا تحديدا ما كنت أتطلع اليه».