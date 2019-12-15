دوليه

تواصلت نتائج هوفنهايم المخيبة وعجز عن تحقيق الفوز للمرة الرابعة تواليا، بسقوطه على ارضه امام ضيفه اوغسبورغ 2-4، أول من امس في المرحلة 15 من الدوري الالماني. وتابع اوغسبورغ انتفاضته الجميلة محققا فوزه الرابع في آخر خمس مباريات، في ظل تألق فلوريان نيدرليشنر بثلاث تمريرات حاسمة، فصعد الى المركز العاشر موقتا بفارق نقطة عن هوفنهايم الثامن. سجل للفائز فيليب ماكس (11 و51 من ركلة جزاء)، والفنلندي فيردريك ينسن (56) والبرازيلي اياغو (85)، وللخاسر الدنماركي روبرت سكوف (14) والهولندي يوغن لوكاديا (80). وهذه المرة الاولى في تسع مباريات يسقط هوفنهايم على ارضه امام اوغسبورغ.