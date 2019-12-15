دوليه

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يخطط الأهلي لتحقيق فوز جديد في الدوري المصري الممتاز عندما يواجه حرس الحدود اليوم ضمن الجولة الثامنة من البطولة.

ولعب الأهلي 5 مباريات في الدوري هذا الموسم وحقق الفوز فيها ليحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة خلف المقاولون المتصدر بفارق نقطة واحدة لكنه لعب 7 مواجهات.

ويأمل الأهلي في الفوز اليوم لتصدر الدوري مجددا والحفاظ على العلامة الكاملة في المسابقة.

ولن يغير المدير الفني رينيه فايلر في التشكيلة الأساسية للفريق التي حققت الفوز في الجولة الماضية على وادي دجلة بنتيجة 3 0. وسيلعب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

على الجانب الآخر يخوض حرس الحدود اللقاء وهو في المركز السابع بعشر نقاط ويخطط للخروج ولو بنقطة للحفاظ على موقعه في وسط الجدول وبعيدا عن دوامة الهبوط.

ويلعب اليوم أيضا سموحة السادس بعشر نقاط مع أسوان الخامس عشر بخمس نقاط بينما يواجه الاسماعيلي الثامن بعشر نقاط فريق اف سي مصر الرابع عشر بسبع نقاط.

