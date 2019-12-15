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بيراميدز يجدد الثقة بمدربه


جدد نادي بيراميدز المصري الثقة في مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر مؤكدا استمراره في منصبة بالفترة المقبلة. وجاء ذلك بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد في الجولة السابعة من الدوري الممتاز. وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز في بيان رسمي أن ديسابر مستمر في منصبه ولا صحة على الاطلاق لما يشاع حول رحيله. وأوضح أن المدرب يستعد حاليا لاستكمال طموحات الفريق في باقي مباريات الدوري والكأس وكأس الكونفيدرالية الأفريقية. وتابع: «المدرب يلقى كل الدعم مني ومن الادارة من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة».وحول امكانية توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق بعد الخسارة ضد الزمالك قال ان ذلك الأمر شأن داخلي يخص الادارة واللاعبين أنفسهم.


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