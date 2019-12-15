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تبرز اليوم مواجهة الجهراء مع الشباب في 07:00 مساء على صالة قشيعان المطيري في نادي النصر ضمن الجولة 16 من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة والتي تشهد 3 مباريات اخرى تجمع الكويت مع القرين في 05:00 على الصالة ذاتها، فيما يلعب على صالة الساحل، القادسية مع اليرموك في 05:00، والعربي مع كاظمة في 07:00. وكان كاظمة اعتلى الصدارة اول امس بفوزه على الشباب 101-56 ضمن الجولة الخامسة عشرة والتي شهدت أيضاً فوز الجهراء علي التضامن 67-62، وبرقان على الصليبخات 86-51. ورفع البرتقالي رصيده الى 15 نقطة في صدارة الترتيب، يأتي بعده الكويت برصيد 14 نقطة، ثم العربي والجهراء واليرموك والشباب 13 نقطة، والقادسية والقرين 12 نقطة، وبرقان 10 نقاط، والصليبخات 9 نقاط، والساحل والنصر 8 نقاط، واخيراً التضامن 7 نقاط.

ويقام الدور التهميدي بنظام الدوري من قسم واحد على ان تتأهل الفرق الستة الاولى الى الدور الثاني الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين ثم تتأهل الفرق اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي على ان يتأهل الفائزين الى المباراة النهائية التي ستقام بنظام «بلاي أوف» من ثلاث مباريات. وتبدو مباراة الجهراء مع الشباب اليوم مهمة جداً للطرفين نظراً لأنهما يتنافسان بشدة على الصعود الى الدور الثاني الى جانب العربي واليرموك والقرين حيث من المتوقع ان يتأهل 3 فرق من الخمسة الى جانب الكويت والقادسية وكاظمة الذين يعتبرون ابرز المرشحين للقب. ويعاني الشباب من غياب أبرز لاعبيه بسبب الايقاف الا انه سيبذل اقصى جهوده من أجل الخروج بنتيجة ايجابية تقربه من خطف احدى بطاقات التأهل، وهو الطموح ذاته الذي يخوض به الجهراء اللقاء. وفي المباريات الاخرى تميل الكفة ناحية القادسية على نظيره اليرموك، والكويت على القرين، وكاظمة على العربي نظرا للفارق الفني الذي يصب في مصلحة الاصفر والابيض والبرتقالي.

