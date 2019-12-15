محلية

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سحبت أول من أمس في البحرين قرعة بطولة الأندية الخليجية السابعة والثلاثين للكرة الطائرة التي ستقام على صالة نادي الكويت خلال الفترة من 2 إلى 11 فبراير المقبل.

ويشارك في البطولة 6 أندية هي العين الاماراتي، دار كليب البحريني، الهلال السعودي، السيب العماني، الشرطة القطري الى جانب الكويت مستضيف البطولة. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وسيخوض الأبيض أولى مبارياته في البطولة أمام العين الاماراتي، ثم يواجه الشرطة القطري، وبعدها يلتقي السيب العماني، قبل أن يواجه الهلال السعودي، فيما سيختتم مبارياته في البطولة أمام دار كليب البحريني. ويسعى الجهازان الفني والاداري في «طائرة الكويت» الى تجهيز الفريق بأفضل صورة في الفترة المقبلة من أجل المنافسة الجدية على اللقب خصوصاً أن الأبيض يهيمن على اغلب البطولات المحلية ويضم في صفوفه نخبة من اللاعبين القادرين على تقديم أفضل المستويات.

