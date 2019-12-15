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اختتمت الخميس الماضي بطولة شهداء جامع الامام الصادق (ع) الثالثة لكرة القدم والتي ينظمها سنوياً مركز الاحقاقي الثقافي على ملعب ساحة بيان التابع للهيئة العامة للرياضة. وأحرز لقب البطولة فريق الحسينية العباسية، وجاء فريق حسينية الأئمة (الهزيم) في المركز الثاني، وحسينية عون المطوع في المركز الثالث، بحضور نائب رئيس مجلس أمناء وقف الامام الاحقاقي طارق البغلي ومدير ادارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم. وتوجه البغلي بالشكر للرعاة على دعمهم الكبير وحرصهم على استمرار مثل هذه الفعاليات، واحيائهم لذكرى شهداء جامع الامام الصادق (ع) بكل روح تنافسية و رياضية. و في الختام تم توزيع الكؤوس على الفرق الفائزة و الدروع التقديرية لكل من ساهم في انجاح هذه البطولة.

