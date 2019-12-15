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يوجد مصطلح باللغة الإنكليزية «Aftermath» بمعنى «تداعيات» يمكن استخدامها بموضوع هذه المقالة التي سنتحدث ونناقش ما أقرته اللجنة السداسية بما يسمى «بالنظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية» ومن بعد ذلك اعتمده مجلس إدارة هيئة الرياضة ثم هيئة الرياضة والحكومة واخيرا موافقة الجمعية العمومية بالأندية الرياضية (اجبارا؟!) وبطريقة فكاهية! وبزمن خرافي يصعب اعتماده في موسوعة غينيس للأرقام القياسية! فالكل شاهد كيف تقر النظم الأساسية في هذه الأندية الرياضية ومن ضمنها مادة 28: تشكيل لجنة انتخابية لسير او لإدارة الانتخابات والجمعيات العمومية بأنواعها المختلفة..... هذه المادة الضعيفة في محتواها والمتوقع ان تفشل مستقبلا لكي ترجع إدارة انتخابات الأندية مرة اخرى لهيئة الرياضة بسبب عدم استطاعة الأندية تنظيمها.

فما حدث او يحدث الان في النادي العربي لهو المثال الحقيقي لضعف هذه المادة وإعطاء افراد لا يملكون الخبرة لإدارة الجمعية العمومية والانتخابات بعدد أربعة أعضاء من الجمعية العمومية. فهناك خلاف بين أعضاء لجنة سير الانتخابات ومجلس الإدارة وذلك لعدم شرعية اثنين من أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها (حيث استقال أحدهم وشطب الاخر لعدم سداد اشتراكه السنوي) واخذ الاثنين الباقيان مسؤولية إدارة الجمعية العمومية غير العادية (هل يصح ذلك؟) ... الامر الاخر ان مجلس الإدارة دعي لجمعية عمومية لمناقشة عضوية هذه اللجنة يوم الخميس القادم 19 ديسمبر في صالة بهبهاني بالنادي فأرسل المقترح بالبريد المسجل لأعضاء الجمعية العمومية مرفقا بها دعوة أخرى لجمعية عمومية غير عادية لطرح الثقة ببعض أعضاء النادي في 29 ديسمبر أيضا. الا اننا نفاجأ بإعلان في جريدة الانباء لعقد الجمعية العمومية الثانية لطرح الثقة في بعض أعضاء مجلس الإدارة؟؟؟؟ خارج اسوار النادي بجليب الشيوخ في مدرسة تابعة للقطاع الخاص (اول مرة يحدث في تاريخ النادي العربي؟ ولماذا لم يكن بالنادي حسب الدعوة الرسمية التي أرسلت لأعضاء الجمعية العمومية؟) وهل سيوافق رئيس وأعضاء النادي من إدارة الجلسة الثانية في جليب الشيوخ؟ ام ستتأجل إلى ان نصل لأقل عدد حضور (250 عضواً) لكي ندمر ما بنيناه في أكثر من سبعين سنة؟... لن أكمل هذه المسخرة في حق نادي كبير ... فتاريخه أكبر من ان يدار بهذا الأسلوب من قلة لا يملكون...؟؟؟ أعتقد أكبر انجاز حققه هذا المجلس ولجانه هو انه كشفت لنا عيوب هذا النظام الأساسي المحبط والمليء بالثغرات التي سأضطر لان اذكرها للرياضيين مستقبلا ليعرفوا كيف تدار الرياضة وهل سيكون لها Aftermath تبعات أخرى مستقبلا (انتظروها فهي قريبة جدا... نعم بالقريب العاجل)... شرباكة وسوء إدارة من أعلى الهرم إلى اسفله.... فمن نلوم هنا؟ مجلس إدارة النادي او الجمعية العمومية او الحكومة او اللجنة السداسية...؟ وخسارة يالعربي على تاريخك ... والله من وراء القصد.

