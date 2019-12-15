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حقق العربي انتصاره الأول في الدوري الممتاز بتغلبه على النصر 1-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة السابعة من المسابقة. سجل هدف العربي الوحيد الإسباني تشافي توريس (5)، ليرفع الأخضر رصيده إلى 5 نقاط متساوياً مع النصر بالرصيد ذاته.

وأشرك البوسني داركو نيستروفيتش مدرب العربي الثلاثي الشاب عبدالله حسن ومحمد صفر وعبدالله حمدان إلى جانب جمعة عبود في خط الدفاع أمام الحارس سليمان عبدالغفور، أشرك الليبي السنوسي الهادي والسوري يوسف قلفا والإسباني تشافي توريس وعبدالله الشمالي في خط الوسط، وثنائي المقدمة مشاري الكندري والبرازيلي ماريون سيلفا. في المقابل أشرك التونسي لطفي رحيم مدرب النصر كل من: خليفة رحيل في حراسة المرمى، وأحمد حسن والغاني لاوبن أدو ومعاذ الظفيري وعبدالله عبدالعزيز في الدفاع، وخالد شامان وخالد المطيري وسلمان بورمية وحمود عايض ومحمد دحام في الوسط، مع طلال العجمي وحيداً في المقدمة.

وتقدم العربي في الدقيقة الخامسة عبر الإسباني تشافي توريس الذي تابع كرة مرتدة من حارس النصر خليفة رحيل بعد ركلة ركنية وأكملها في المرمى. وواصل العربي أفضليته في الشوط الأول وفوّت أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة أبرزها تسديدة السوري يوسف قلفا التي ردتها العارضة (24)، وركلة الجزاء التي سددها البرازيلي ماريون سيلفا وارتدت من العارضة بتابعها بنفسه لكن الحكم أعلن عن حالة تسلل (36). ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني الذي شهد بعض المحاولات من النصر لتعديل النتيجة لكن العربي نجح في إنهاء المباراة لصالحه.

وتستكمل الجولة اليوم بلقاءي كاظمة مع التضامن في 04:05 مساءً على ستاد ناصر العصيمي بنادي خيطان، والسالمية مع الساحل في 06:30 على ستاد ثامر.

في اللقاء الأول، يتطلع كاظمة صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط إلى تحقيق انتصاره الرابع في المسابقة والاقتراب أكثر من فرق المقدمة. وقدم كاظمة خلال الجولات الستة الأولى عروضاً متفاوتة تحت قيادة المدرب الصربي بوريس بونياك فانتصر على العربي والسالمية واليرموك وخسر أمام الكويت والشباب، قبل أن يتعادل مع النصر في الجولة السادسة قبل فترة التوقف.

ولن تكون مهمة كاظمة سهلة لأن التضامن الذي يحتل المركز السابع برصيد 6 نقاط قدم عروضاً جيدة رغم تلقيه 4 هزائم من الكويت والقادسية والسالمية والشباب، فيما حقق الفوز على الساحل واليرموك. ويفتقد كاظمة اليوم جهود صانع ألعابه مشاري العازمي الذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بعد اصابته بقطع في الغضروف الداخلي للركبة.

وفي اللقاء الثاني، يخشى السالمية مفاجآت الساحل عندما يستضيفه على ملعبه اليوم في مباراة مهمة للطرفين. ويحتل السالمية المركز الثالث برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز على علي الشباب والنصر والتضامن والنصر والتعادل مع العربي والقادسية والخسارة من كاظمة.

في المقابل، يقدم الساحل عروضاً مميزة سمحت له باحتلال المركز السادس برصيد 8 نقاط، وهو يتطلع بقيادة مدربه عبدالرحمن العتيبي إلى تحقيق مفاجأة جدية بعد فوزه على العربي والنصر وتعادله مع القادسية واليرموك.

ولا يبدو السماوي في أفضل أحواله بعد رحيل محترفيه الفلسطيني عدي الدباغ والأردني عدي الصيفي إلى القادسية وإصابة عايد العنزي ومبارك الفنيني الأمر الذي يضع مدربه الوطني سلمان عواد في موقف صعب. وتختتم الجولة غداً الاثنين بمباراتين مهمتين تجمع الأولى الكويت المتصدر مع اليرموك، ويلتقي في الأخرى القادسية الثاني مع الشباب.

