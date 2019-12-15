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تعرض الكويت لضربة قوية بعد الكشف عن مدة غياب مهاجمه العاجي جمعة سعيد الذي سيبتعد عن الملاعب من 3 إلى 4 أشهر، وهو ما يعني انتهاء موسم اللاعب تقريباً.

وتعرض جمعة للإصابة بعد لعبة مشتركة مع مدافع القادسية النيجيري جيمس أوكواسو غادر على إثرها الملعب في مباراة السوبر التي انتهت بفوز القادسية بهدف دون رد.

وقال النادي على موقعه الرسمي أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها سعيد كشفت عن تعرضه لكسر في عظمة الترقوة، وهو ما يستدعي تدخل جراحي وفقا لما أكده قرار الجهاز الطبي.

وتتطلب الإصابة خضوع اللاعب لعملية جراحية على أن يركن بعدها لراحة لفترة قد تصل إلى 4 أشهر، ورغم أن الأبيض يضم أسماءً مميزة في خط المقدمة بوجود فيصل زايد ويوسف ناصر والكاميروني دييغو كالديرون بالإضافة إلى يعقوب الطراروة، إلا أن غياب جمعة سعيد يعتبر ضربة قوية للفريق الطامح للمحافظة على الثلاثية التي حققها الموسم الماضي بالتتويج بألقاب الدوري وكأس الأمير وكأس ولي العهد.

