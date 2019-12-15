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تمكنت لاعبتا منتخب رفع الأثقال للسيدات طفول الحسن وبشاير المياس من حصد ست ميداليات في منافسات البطولة العربية للناشئين والشباب والكبار التي انطلقت في الاردن بمشاركة 18 دولة أول من أمس الجمعة.

وأحرزت اللاعبة المياس ثلاث ميداليات فضية (فئة 55 كيلو غراما) فيما نالت الحسن ثلاث ميداليات برونزية (فئة 49 كيلو غراما) في أول مشاركة خارجية لمنتخب السيدات الذي تم تشكيله لأول مرة في تاريخ الكويت الرياضي في شهر يونيو الماضي.

وأشاد أمين سر الاتحاد الكويتي لرفع الأثقال نائب رئيس الوفد إلى الأردن مسيلم العدواني في تصريح لـ «كونا» بالإنجاز الذي حققته اللاعبتان الكويتيتان في أول مشاركة خارجية لهما معربا عن تطلعه بتحقيق مزيد من الميداليات في المنافسات المقبلة.

وأكد العدواني حرص الاتحاد الكويتي على دعم العنصر النسائي في المنتخب أسوة بما يحظى به زملائهن الرجال من أجل تشريف البلاد ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الرياضية لافتا إلى أن البطولة المقامة في الأردن «مهمة» في طريق التأهل لأولمبياد (طوكيو 2020). وذكر أن المنتخب الكويتي للرجال والسيدات المشارك في منافسات البطولة العربية يضم 35 لاعبا ولاعبة في فئات العمومي والناشئين والأشبال مشددا على أن الجميع على أهبة الاستعداد لتحقيق أفضل النتائج بعد خوضهم تدريبات مكثفة قبل انطلاق البطولة.

